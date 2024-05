Max debiutuje w Europie. Z takimi zmianami mierzą się klienci operatorów

fot. Max

Reklama

Max, nowa wersja znanego wcześniej HBO Max, we wtorek 21 maja 2024 roku, pojawił się w wielu krajach Europy, a konkretniej w Andorze, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechach, Danii, Hiszpanii Kosowie, Macedonii Północnej, Mołdawii, Monako, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji i na Węgrzech. To dobra okazja na przyjrzenie się polityce, którą Max zaproponowało w tych krajach, szczególnie pod kątem przenoszenia kont z HBO Max na Max, często za pośrednictwem różnych operatorów telewizyjnych, co jest powszechną praktyką.

Max zaoferuje trzy pakiety - podstawowy, standardowy oraz premium. Pakiet podstawowy posiada reklamy i nie pozwala na pobieranie filmów i oglądanie ich bez połączenia internetowego, natomiast standardowy już oferuję taką opcję i pozbywa się reklam. Oba te pakiety oferują jakość wideo z rozdzielczości Full HD. Dopiero pakiet premium, który pozwala na pobranie 100 filmów w przeciwieństwie do 30 dla pakietu standardowego, oferuje jakość 4k.

Max - z takimi zmianami mierzą się klienci operatorów

W Polsce wiele osób korzysta z HBO Max za pośrednictwem operatorów telewizyjnych lub internetowych. Podobnie dzieje się za granicą. W Czechach po zmianie z HBO Max na Max, subskrybenci zostali przeniesieni do pakietu standardowego, a więc bez reklam i z możliwością pobierania filmów. Jednak w Rumunii sytuacja prezentuje się już inaczej, a tamtejsi użytkownicy dostali pakiet podstawowy. Warto też wspomnieć, że w Czechach Max jest nieznacznie droższy od swojego poprzednika.

W Polsce ani operatorzy ani Warner Bros. Discovery nie odpowiadają na ten moment na pytania dotyczące przenosin użytkowników i tego, jaki pakiet zostanie im zaoferowany.