Max w Polsce znacznie podrożał. Zmiana cen już weszła w życie

Max

Platforma streamingowa Max właśnie stała się w Polsce znacznie droższa. Należący do firmy Warner Bros. Discovery serwis podniósł w naszym kraju ceny za korzystanie z dwóch pakietów, Podstawowego i Standardowego, zarówno w wariancie miesięcznej płatności, jak i przy opłacaniu usługi na cały rok z góry. Podwyżka sięga nawet poziomu 50 procent.

I tak Pakiet Podstawowy (jedyny z reklamami), który jak do tej pory kosztował 19,99 zł miesięcznie bądź 199 zł w opcji rocznej, podrożał do 29,99 zł miesięcznie i 299 zł w wariancie rocznym. Z kolei cena korzystania z Pakietu Standardowego wzrosła z 29,99 zł do 39,99 zł miesięcznie i z 299 zł do 399 zł rocznie. Nie zmieniła się za to opłata za najdroższy pakiet Premium, umożliwiający m.in. oglądanie treści w jakości 4K UHD z dźwiękiem Dolby Atmos; wciąż można go subskrybować za 49,99 zł w wariancie miesięcznym i 499 zł przy zakupie na rok.

Podwyżka cen za platformę Max już weszła w życie. Odczują ją jednak wyłącznie nowi użytkownicy; ci z istniejącymi dostępami na ten moment nie powinni spodziewać się żadnych zmian.

Komentarz biura prasowego TVN Warner Bros. Discovery

Od startu Max w Polsce inwestujemy w tworzenie jedynej i niepowtarzalnej biblioteki najlepszych seriali, filmów prosto z kina, wstrząsających dokumentów, lubianych audycji rozrywkowych, programów informacyjnych i transmisji z najważniejszych wydarzeń sportowych. Od czerwca 2024 r. zadebiutowało w serwisie aż siedem polskich produkcji: finałowe sezony „Szadzi" i „Skazanej", mocne dokumenty – „Król Zanzibaru", „Łowcy skór" i „Drzewa milczą" – a także dwie gorące premiery serialowe Max Original – „Lady Love" i „Przesmyk". Co miesiąc dodajemy też kilkadziesiąt nowych polskich i zagranicznych tytułów. Podwyżka cen dla nowych klientów pozwoli nam utrzymać wysoki poziom inwestycji w najlepsze filmy i seriale oraz zadbać o rozwój technologiczny platformy, tak aby nasi użytkownicy mogli cieszyć się najwyższą jakością oglądania. Jednocześnie ceny pozostaną na poziomie zbliżonym do innych platform streamingowych premium na polskim rynku.

Z badania Mediapanel PBI/Gemius wynika, że w grudniu 2024 roku Max miał w Polsce 3,73 mln realnych użytkowników.