Reżyser o nowym Jak wytresować smoka. Casting Astrid, "poszerzenie uniwersum" i laurka dla cosplayerów

Premiera aktorskiej wersji Jak wytresować smoka już za kilka miesięcy, a machina promocyjna stopniowo się rozpędza. Efektem tego jest nowy wywiad Deana DeBlois i Gerarda Butlera dla Collidera. Opublikowano również zdjęcie, które pokazuje aktora w roli Stoika, ojca głównego bohatera i przywódcy wioski wikingów. Butler powtarza rolę, w którą wcielał się w wersji animowanej.

Zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje z wywiadu reżysera:

Wiele elementów scenografii, choćby w wiosce wikingów, zostało zbudowanych. Reżyser ceni sobie to doświadczenie i uwielbia móc dotknąć tego wszystkiego na planie zdjęciowym, co pojawi się też w kadrze.

Przeniesienie historii ze świata animacji do rzeczywistości sprawiło, że całość wydaje się bardziej autentyczna i mniej fantastyczna. Wersja aktorska jest bardziej wiarygodna.

Planowanie scen porównał do tworzenia sztuki teatralnej. W przeciwieństwie do animacji, gdzie można wybrać swoje ulubione ujęcia, momenty i wszystkim manipulować w odpowiednim programie, kręcenie wersji aktorskiej zmusiło go do oddania większego pola do popisu aktorom. Trzeba "być otwartym na niespodzianki."

Kostiumy do filmu były tworzone z myślą o cosplayerach: "Chcieliśmy zrobić kostiumy, które ludzie będą mogli cosplayować."

Reżyser odniósł się do kontrowersji dotyczących obsadzenia Nico Parker

Mason Thames nie musiał się przygotowywać do roli Czkawki. Animowane Jak wytresować smoka było "jego Gwiezdnymi Wojnami."

Film aktorski nie będzie 1:1 taki sam, co oryginał. Planowane jest "poszerzenie mitologii uniwersum."

Jak wytresować smoka – o czym jest film?

Na wyspie Berk, gdzie Wikingowie i smoki od pokoleń są zaciekłymi wrogami, wyróżnia się Czkawka. Pomysłowy, lecz niedoceniany syn wodza Stoicka Ważkiego łamie wielowiekową tradycję, zaprzyjaźniając się ze Szczerbatkiem – budzącym postrach smokiem z gatunku Nocna Furia. Ich niezwykła więź ujawnia prawdziwą naturę smoków, podważając dotychczasowe przekonania społeczności Wikingów.

Razem z waleczną i ambitną Astrid oraz ekscentrycznym kowalem Pyskaczem Gburem, Czkawka musi zmierzyć się ze światem podzielonym przez strach i brak zrozumienia. Kiedy pojawia się pradawne zagrożenie, które naraża zarówno Wikingów, jak i smoki, przyjaźń Czkawki i Szczerbatka staje się kluczem do nowej przyszłości. Razem muszą odnaleźć kruchą ścieżkę do pokoju, przekraczając granice swoich światów i redefiniując, co to znaczy być bohaterem oraz przywódcą.

Premiera filmu Jak wytresować smoka odbędzie się 13 czerwca 2025 roku w kinach.

