Mecenas She-Hulk - twórcy o Daredevilu. Myśleli że to zakazane terytorium. Fanart pobudza wyobraźnię

Mecenas She-Hulk to serial o kuzynce Bruce'a Bannera, która próbuje połączyć życie zawodowe, superbohaterskie i miłosne. W prawniczkę Jennifer Walters wcieli się Tatiana Maslany, znana z Orphan Black, gdzie wcielała się w kilka ról jednocześnie. Ku zaskoczeniu fanów podczas wydarzenia San Diego Comic-Con ujawniono, że w nowej produkcji MCU wystąpi Daredevil w wykonaniu Charliego Coxa. Twórcy postanowili to skomentować.

Okazuje się, że sami są wielkimi fanami komiksowego superbohatera. Do końca jednak nie wierzyli, że naprawdę pojawi się w serialu.

Mecenas She-Hulk - uważano Daredevila za zakazane terytorium

Portal Collider przeprowadził wywiad z producentką wykonawczą i główną scenarzystką serialu Jessicą Gao, a także reżyserkami Kat Coiro i Anu Valia.

Jessica Gao zwróciła uwagę na to, że wszystko w MCU jest ze sobą ściśle połączone, dlatego przed stworzeniem czegokolwiek trzeba zbadać, jakie są limity i upewnić się, czy postać nie została już użyta, albo są na nią już inne plany. I w połowie przypadków niestety okazuje się, że tak właśnie jest. Wtedy trzeba wyrzucić wszystko do kosza i zacząć od nowa.

Choć nie ujawniła, jakie postacie trzeba było wymazać, to skomentowała udział Daredevila w Mecenas She-Hulk. Okazuje się, że wielu scenarzystów było wielkimi fanami komiksowego superbohatera i obstawiało, że jest on na zakazanym dla nich terytorium.

Mecenas She-Hulk - twórcy o udziale Daredevila

Myślę, że nigdy, nawet za milion lat, byśmy nie pomyśleli, że możemy go użyć, ponieważ nie znaliśmy statusu bohatera. I wtedy, nie pamiętam jak, dowiedzieliśmy się, że powraca. I to w wykonaniu Charliego Coxa. Zareagowaliśmy: "Czekajcie, to znaczy, że możemy go użyć? Mamy pozwolenie?" - jednak kiedy powiedziano nam, że tak, nie mogliśmy w to uwierzyć i myśleliśmy, że robią sobie z nas żarty. Zaczęliśmy wpisywać go do scenariusza i tworzyć historię, myśląc sobie, że: "Okej, teraz, w każdym momencie, powiedzą nam, że zrobili błąd i nie możemy go użyć. W rzeczywistości nie mają praw do postaci". Ale stawało się to coraz bardziej i bardziej realne. I tak ciężko było utrzymać sekret!

Twórcy chwalili również Tatianę Maslany. Nazwali artystkę, wcielającą się w tytułową She-Hulk, jedną z najlepszych aktorek tego pokolenia.

