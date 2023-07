Melmoth: niezwykła powieść przepełniona aurą niesamowitości

Marginesy

Wielokrotnie nagradzana brytyjska pisarka Sarah Perry powraca na polski rynek z kolejną powieścią. Już w najbliższą środę, 26 lipca, ukaże się owiana niesamowitością powieść zatytułowana Melmoth.

Melmoth to trzecia powieść w dorobku Sary Perry - po debiutanckim After Me Comes the Flood i zekranizowanym Wężu z Essex.

Melmoth ukaże się nakładem wydawnictwa Marginesy. Powieść liczy 272 strony.

Melmoth - opis i okładka książki

Źródło: Marginesy

Czy miewasz wrażenie, że ktoś cię obserwuje? Albo w ciemnej uliczce słyszysz kroki, lecz gdy się odwracasz, nikogo nie ma? Czy patrząc w ciemność, widzisz czasem tajemniczy kształt i szybko zasłaniasz okno, mówiąc sobie, że coś ci się przywidziało?

Helen Franklin to samotna Angielka od lat mieszkająca w Pradze i narzucająca sobie pokutę za dawne winy. Pewnego zimowego dnia spotyka jednego z nielicznych przyjaciół, który z obłędem w oczach wręcza jej tajemniczy rękopis. Helen zaczyna poznawać kolejne historie, które łączy postać w czarnej szacie. To Melmoth, kobieta o zakrwawionych stopach, która przez wieki wędruje po ziemi, zna wszystkie ludzkie winy i czasem wzywa kogoś na wieczną potępieńczą tułaczkę.

Sarah Perry, autorka zekranizowanego Węża z Essex, zagłębia się w mroczne otchłanie sumienia i pokazuje, jak w wyniku strachu, konformizmu i zawiści niepozorne działania przyczyniają się do najgorszych okrucieństw. W tej szkatułkowej powieści widzimy świat oczami XVI-wiecznej luteranki skazanej na stos, niemieckiego chłopca mieszkającego w okupowanej przez nazistów Pradze i dwóch tureckich urzędników u schyłku imperium osmańskiego. Helen zaś wspomina Manilę, gdzie w młodości poznała farmaceutę oraz kobietę oszpeconą przez narzeczonego.