Nowości SkyShowtime na 2. połowę 2025 roku. Dexter: Zmartwychwstanie, Star Trek i oscarowe hity

fot. materiały prasowe

Reklama

Połowa 2025 roku już za plecami, ale warto patrzeć przed siebie. Na horyzoncie w serwisie SkyShowtime jawi się za to całe mnóstwo nowości filmowych oraz serialowych. Oferta na najbliższe sześć miesięcy jest bogata w produkcje z różnych bajek, również dosłownie. Do obejrzenia będzie m.in. Wicked, ale i inne oscarowe hity - Anora oraz Brutalista. Nie zabraknie seriali komediowych czy ekskluzywnych produkcji SkyShowtime, na przykład dalszego ciągu losów jednego z najsłynniejszych seryjnych morderców w telewizji - Dextera Morgana.

Sprawdźcie pełną ofertą SkyShowtime na 2. połowę 2025 roku wraz z datami premier.

SkyShowtime - nowości na 2. połowę 2025 roku

Anora

Premiera: 19 czerwca 2025

Historia seksworkerki z Brooklynu, która zakochuje się z wzajemnością w synu rosyjskiego oligarchy. Młodzi biorą ślub i cieszą się nowym życiem, ale kiedy wiadomość o ich związku dociera do Rosji, rodzina mężczyzny postanawia anulować małżeństwo za wszelką cenę.

fot. NEON

Biuro

Premiera: 20 czerwca 2025

To produkcja stworzona przez Grega Danielsa i oparta na brytyjskim hicie o tym samym tytule. Ten błyskotliwy serial komediowy, nagrodzony statuetką Emmy, prezentuje życie grupy znudzonych, młodych, ale i tych w średnim wieku pracowników firmy papierniczej, którą kieruje Michael Scott (Steve Carell). W trakcie rozmów o życiu osobistym grupa dzieli się codziennymi troskami – od zwolnień, przez rywalizację, aż po awanse – nie tracąc przy tym czujności wobec biurowych gier i intryg, które zna każdy z nas. The Office (USA), jedna z najwyżej ocenianych serialowych produkcji, to błyskotliwa i pełna humoru komedia, która potrafi wzruszyć do łez, a jednocześnie nie tracić lekkości i dowcipu. Siedem sezonów jest już dostępnych we wszystkich krajach, w których działa serwis.

fot. NBC

Wicked

Premiera: 6 lipca 2025

Wicked przedstawia poruszającą historię dwóch czarownic z Krainy Oz. Elphaba (w tej roli Cynthia Erivo) to odtrącana i niezrozumiana młoda kobieta, która dopiero odkryje swoją prawdziwą moc. Z kolei Glinda (Ariana Grande) jest lubiana, ale jeszcze nie odnalazła głosu swojego serca. Bohaterki spotykają się na Uniwersytecie Shiz i pomimo dzielących je różnic nawiązują przyjaźń. Wkrótce jednak, po spotkaniu z Czarnoksiężnikiem z Oz ich losy potoczą się w różnych kierunkach i pomimo serii niezwykłych przygód, wypełni się ich przeznaczenie. Elphaba staje się Złą Czarownicą z Zachodu, a Glinda – Dobrą Czarownicą z Północy.

fot. Universal Pictures

Poker Face

Premiera: 17 lipca 2025

Obdarzona nadprzyrodzoną zdolnością wykrywania kłamstw Charlie (Natasha Lyonne) ponownie rusza w drogę swoją Barracudą i mimowolnie wikła się w rozwiązywanie nowych kryminalnych zagadek. W każdym odcinku dziwnym zbiegiem okoliczności natrafia na kolejny śmiertelny wypadek, który niekoniecznie był losowy...

W drugim sezonie gościnnie wystąpią m.in. Awkwafina, Cynthia Erivo, John Mulaney, Jason Ritter, John Cho, Justin Theroux, Katie Holmes, Kumail Nanjiani, Melanie Lynskey, Sam Richardson.

fot. materiały prasowe

W garniturach

Premiera: 17 lipca 2025

W garniturach to serial portretujący szybki, pełen wyzwań świat największej kancelarii prawnej na Manhattanie. Uznany adwokat Harvey Specter (Gabriel Macht) decyduje się na ryzykowny ruch i zatrudnia Mike'a Rossa (Patrick J. Adams), niezwykle błyskotliwego, ale nieco leniwego studenta wyrzuconego z uczelni. W meandry prawniczego świata wprowadzają go najlepsza asystentka prawna Rachel (Meghan Markle) i mocno stąpająca po ziemi Donna (Sarah Rafferty), osobista asystentka Spectera. Dzięki niespotykanej fotograficznej pamięci i wrodzonemu sprytowi Mike okazuje się prawniczym geniuszem – mimo braku odpowiednich kwalifikacji.

materiały prasowe

Star Trek: Nieznane nowe światy

Premiera: 4 sierpnia 2025

W trzecim sezonie ponownie spotykamy się z załogą U.S.S. Enterprise pod dowództwem kapitana Pike'a, tuż przed zakończeniem przerażającego starcia z Gornami, które widzieliśmy w finale drugiego sezonu. Teraz czekają na nich nowe formy życia, cywilizacje, a także złoczyńca, który wystawi na próbę wytrwałość i determinację załogi.

fot. materiały prasowe

Suits: L.A.

Premiera: 28 sierpnia 2025

Ted Black, były prokurator federalny z Nowego Jorku, rozpoczyna nowy rozdział kariery jako adwokat wpływowych klientów w Los Angeles. Trudna sytuacja zmusza go do przekwalifikowania się i podjęcia działań dotychczas tak pogardzanych. Ted otoczony jest współpracownikami, których relacje zawodowe zaczynają przeradzać się w prywatne, co wystawia na próbę ich lojalność zarówno wobec niego, jak i siebie nawzajem. Jednocześnie powoli wychodzi na jaw, co wydarzyło się przed laty i sprawiło, że Ted zdecydował się porzucić wszystko i wszystkich, których kochał.

foto. materiały prasowe

Dexter: Zmartwychwstanie

Premiera: 12 września 2025

Akcja serialu Dexter: Zmartwychwstanie rozgrywa się kilka tygodni po tym, jak Dexter Morgan (w tej roli Michael C. Hall) zostaje postrzelony w klatkę piersiową przez własnego syna. Po przebudzeniu ze śpiączki odkrywa, że Harrison (Jack Alcott) zniknął bez śladu. Zdeterminowany, by go odnaleźć i naprawić swoje błędy, Dexter wyrusza do Nowego Jorku. Demony przeszłości jednak wciąż depczą mu po piętach. Na trop Dextera wpada detektyw Angel Batista (David Zayas) z departamentu policji Miami Metro. Ojciec i syn, mierząc się z własnymi demonami, w mieście, które nigdy nie śpi, szybko odkrywają, że zabrnęli za daleko – i że jedynym wyjściem jest trzymać się razem.

fot. materiały prasowe

Brutalista

Premiera: 16 września 2025

Uciekając z powojennej Europy, wizjonerski architekt László Toth przybywa do Ameryki, aby odbudować swoje życie, swoją pracę i małżeństwo z żoną Erzsébet po tym, jak w czasie wojny został zmuszony do rozstania przez zmieniające się granice i reżimy. W nowym obcym kraju László osiedla się w Pensylwanii, gdzie bogaty i wpływowy przemysłowiec Harrison Lee Van Buren zauważa jego talent do budowania. Jednak władza i dziedzictwo niosą ze sobą wysoką cenę...

fot. Brookstreet Pictures // Kaplan Morrison

Where The Sun Always Shines

Premiera: 10 listopada 2025

Serial Where the Sun Always Shines opowiada historię Toma (Per Lasson) i Petry (Lisa Linnertorp), czyli odnoszącej sukcesy pary, która wzbogaciła się dzięki zbudowaniu w Linköping imperium, dużego sklepu Ica Maxi, by następnie razem z synami rozpocząć luksusowe życie na Majorce. Planowali wieczne wakacje, jednak podczas 50 urodzin Toma wszystko niespodziewanie się komplikuje. Na wyspę przeprowadzają się jego brat Timmy (Erik „Jerka" Johansson) wraz z żoną Mają (Rakel Wärmländer) i dziećmi – co doprowadza do prawdziwego chaosu.

Pozostałe nowości na 2. połowę 2025 roku w SkyShowtime