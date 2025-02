Mesjasz Diuny nadchodzi. Rozpoczęcie zdjęc jeszcze w pierwszej połowie 2025

fot. Warner Bros.

Jak podaje Deadline, zdjęcia do filmu Mesjasz Diuny rozpoczną się w czerwcu 2025 roku. Jest to aż 3 miesiące wcześniej niż zapowiadał Budapest Reporter, który sugerował że produkcja trzeciej części sagi o Arrakis rozpocznie się we wrześniu

Wszyscy czekają na pierwsze doniesienia na temat zwieńczenia trylogii, którym ma być Mesjasz Diuny. Będzie to ostatnia produkcja wyreżyserowana przez Denisa Villeneuve'a, choć może nie ostatni film z samego świata stworzonego przez Franka Herberta.

Diuna 4 i inne produkcje w planach. Nowe plotki o przyszłości franczyzy

Czy to koniec serii Diuna?

Książek w cyklu Herberta jest znacznie więcej, ale rola Denisa Villeneuve'a w ich adaptacji zakończy się na trzecim filmie. Filmowiec wielokrotnie mówił, że to będzie jego ostatnia adaptacja z cyklu i za produkcje na bazie kolejnych tomów nie będzie już odpowiadał. Wyraźnie sugerował, że ich ekranizacja jest znacznie trudniejsza, między innymi treść skupioną na wewnętrznych rozterkach postaci, co nie każdemu przypadnie do gustu.

Wedle plotek Warner Bros. Discovery już opracowuje plany na film Diuna 4 oraz kolejny serial osadzony w uniwersum opartym na książkach Franka Herberta. Nie jest wykluczone, że z czasem te plany jeszcze bardziej zostaną rozbudowane.