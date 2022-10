Metaverse: klęska czy sukces za 13 bilionów dolarów?

fot. Meta

Wiara Marka Zuckerberga w metaverse pozostaje niezachwiana, ale nie wszyscy podzielają jego przekonanie, że ta wizja wirtualnej/mieszanej rzeczywistości jest przyszłością tego, jak pracujemy i bawimy się w sieci. Jedną z nich jest firma badawcza Canalys, która przewiduje, że większość projektów biznesowych w metaverse zamknie się do 2025 roku.

Reality Labs, dział skupiający się na sprzęcie Meta i aspiracjach metaverse, stracił około 16 miliardów dolarów od początku ubiegłego roku i w efekcie dokonuje cięć, w tym smartwatcha z podwójną kamerą. Zuckerberg wciąż jednak wierzy, że metaverse z czasem zarobi setki miliardów, jeśli nie biliony dolarów. Dzieje się tak pomimo sceptycyzmu podzielanego przez połowę wszystkich nastolatków i część pracowników Mety. Nawet John Carmack wyraża ostrożność wobec tych ambicji.

The Register donosi, że Canalys jest w obozie sceptyków. Na firmowym Channels Forum w Barcelonie Matthew Ball, główny analityk firmy, zapytał: „Czy metaverse to następna cyfrowa granica, czy też przereklamowana pułapka na pieniądze?”.

Zainwestowano już dziesiątki miliardów dolarów, a koszty i opóźnienia Meta w stosunku do własnych założeń są jasnym sygnałem

Ball dobrze zauważył wpływ obecnego globalnego klimatu ekonomicznego na metaverse. Wraz z rosnącą inflacją i utratą pracy, wielu ludzi z trudem wiąże koniec z końcem, jeśli chodzi o codzienne wydatki na życie, takie jak czynsz, jedzenie i media, więc inwestowanie w wirtualne przedmioty, takie jak NFT, raczej nie będzie pokusą.

Ball przyznał, że gry to jeden z obszarów, w którym metaverse może odnieść sukces, podobnie jak „rozrywka dla dorosłych”, ale sektor biznesowy będzie miał ciężko.

Mimo to wielkie firmy, takie jak Microsoft, Nvidia, Apple i Google, wciąż inwestują w metaverse. Konsultanci szacują, że w platformę tę zainwestowano już 177 miliardów dolarów, a do 2030 roku kwota ta może wynieść od 5 do 13 bilionów dolarów.

Rywalizujący gigant badawczy Gartner jest bardziej optymistyczny w kwestii metaverse. Uważa, że do 2026 roku jedna czwarta świata będzie spędzać co najmniej godzinę dziennie na zakupach, pracy, kontaktach towarzyskich lub nauce w wirtualnym świecie, a 30% organizacji będzie oferować produkty lub usługi w tym cyfrowym krajobrazie.

Niedawno Meta pokazała Meta Quest Pro, samodzielny zestaw VR kosztujący 1500 dolarów. Podniosła również cenę bazową Meta Quest 2 do 400 dolarów. Zestaw Meta Quest 3 powinien pojawić się w niższej cenie w przyszłym roku, ale Meta nadal stoi przed wyzwaniem zainteresowania ludzi metaverse, a firmy, które zainwestowały w platformę mogą nieprędko doczekać się zysków.