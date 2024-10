MFF Młode Horyzonty już online. Co obejrzeć?

fot. materiały prasowe

Wystartowała wersja online MFF Młode Horyzonty! Będzie można oglądać festiwalowe filmy przez aż siedemnaście dni, od 10 do 27 października 2024 roku. W wersji online dostępne są wybrane produkcje prezentowane podczas stacjonarnej części festiwalu.

MFF Młode Horyzonty online

Wybrane filmy można oglądać za pośrednictwem strony https://www.nowehoryzonty.pl/mlodefestiwal.s..

Aby skorzystać z usługi VOD i mieć dostęp do nagrodzonych w tym roku produkcji konieczne jest założenie konta. Można to zrobić pod tym linkiem:https://www.nowehoryzonty.pl/mlodefestiwal.s . Ważna informacją jest to, że karnet festiwalowy nie daje dostępu do stałego katalogu Młode Horyzonty VOD.

Jak działa karnet?

Karnet daje dostęp do wszystkich filmów z programu 11. MFF Młode Horyzonty online, bez limitu wypożyczeń (ale wyłącznie w ramach puli dostępów do wybranego tytułu).

Festiwalowe filmy online będą dostępne od 10 października (godz. 12:00) do 27 października 2024 roku (godz. 23:59). Filmy można oglądać w dowolnym momencie trwania festiwalu online.

Od momentu kliknięcia w ikonę „oglądaj” jest 48 godzin na obejrzenie filmu. Ostatni seans można rozpocząć najpóźniej 27 października o godz. 23:59 (czyli nacisnąć ikonę odtwarzania – inaczej dostęp nie zostanie aktywowany), wówczas również pozostanie 48 godzin na dokończenie pokazu.

Przykładowe filmy oferowane przez karnet. Wśród łącznie 61 pozycji znajduje się m.in.:

Basia. Radzę sobie! - zestaw

Belle

Sisterhood

Dzieci z Bullerbyn

Felek i Tola ratują las

Łowcy czarownic

Mecz o wszystko

Wszyscy za jednego

...i wiele innych.

Organizatorzy informują, że część z nagrodzonych filmów będzie dostępna w ramach pokazów online. Wśród nich znajdzie się m.in.: Roco i Noi, Jippie No More! oraz Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Licz do czterech.