Miasma Chronicles - zobacz zwiastun taktycznego RPG od twórców Mutant Year Zero

fot. 505 Games

Szwedzkie studio The Bearded Ladies, znane przede wszystkim jako autorzy całkiem udanego Mutant Year Zero, ujawniło swoją nową produkcję. To taktyczne RPG zatytułowane Miasma Chronicles, które zabierze graczy w niedaleką przeszłość. Miejscem akcji będzie Ameryka, która została rozdarta przez tajemniczą, dzika moc znaną jako tytułowa "Miasma".

Głównymi bohaterami są Elvis, młodzieniec dysponujący tajemniczą rękawicą pozwalającą mu kontrolować Miasmę oraz robot, który jest dla chłopaka niczym starszy brat. Ten nietypowy duet protagonistów wyrusza w podróż przez postapokaliptyczny świat, by odnaleźć odpowiedzi na pytania, które mogą na zawsze odmienić losy ludzkości.

O samej grze niestety nie wiemy zbyt wiele, ograniczono się jedynie do kilku dość ogólnych haseł. Zdradzono, że gracze mogą liczyć na turowe, taktyczne walki, elementy RPG, a także możliwość rozwijania umiejętności bohaterów i ulepszania broni, co oczywiście będzie bardzo pomagać w pojedynkach.

Miasma Chronicles ma zadebiutować w 2023 roku.

