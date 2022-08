Miasteczko South Park ma 25 lat. Comedy Central zapowiada świętowanie

fot. materiały prasowe

13 sierpnia Miasteczko South Park będzie mieć 25 lat. Trey Parker i Matt Stone od 1997 roku zaskakują widzów na całym świecie swoim bezprecedensowym i niekonwencjonalnym podejściem do przełamywania tematów tabu. Odważny duet twórców nie widział granic, których nie mógłby przekroczyć i to czyni po dzień dzisiejszy, zachwycając i bawiąc swoich fanów.

Miasteczko South Park ma 25 lat

Celebracja odbędzie się 13 sierpnia o 22:00 na antenie Comedy Central. Wówczas zostanie wyemitowany maraton kultowego serialu. Wówczas telewizja pokaże 5 odcinków serialu. Zaraz po nich o 00:30 będzie antenowa premiera dokumentu o jego kulisach pod tytułem 6 Days to Air: The Making of South Park.

Z okazji urodzin serialu stacja przygotowała również konkurs w formie pojedynku na memy! Aby wygrać oryginalne gadżety South Park, wystarczy odwiedzić stronę konkursową: https://konkursy.comedycentral.pl/southpark/#/ i stworzyć wyśmienitego mema, który wywoła uśmiech na twarzach jury. Stacja udostępniła aż 25 kadrów z serialu. Wystarczy wybrać jeden, uwolnić swoją wyobraźnię i dodać zabawny podpis, który sprawi, że mem zostanie hitem internetu! Konkurs trwa do 15 sierpnia włącznie.

Odcinki serialu Miasteczko South Park emitowane są codziennie na antenie Comedy Central równo o północy.