Reklama
placeholder

Michael Chiklis o starych Fantastycznych Czwórkach. "Były bardzo niedocenione"

Michael Chiklis, który wcielił się w Stwora, Bena Grimma,  w poprzednich inkarnacjach Fantastycznej Czwórki w reżyserii Tima Story'ego. Aktor uważa, że filmy zyskały zbyt dużo krytyki.
Autopromocja
tpb-vod

Michael Chiklis, który wcielił się w Stwora, Bena Grimma,  w poprzednich inkarnacjach Fantastycznej Czwórki w reżyserii Tima Story'ego. Aktor uważa, że filmy zyskały zbyt dużo krytyki.
Reklama
placeholder
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  stwór 
michael chiklis ben grimm fantastyczna czwórka (2005)
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  stwór 
michael chiklis ben grimm fantastyczna czwórka (2005)
Fantastyczna czwórka (2005) Marvel Enterprises
Reklama

W niedawnym wywiadzie dla Collidera Michael Chiklis, który zagrał Bena Grimma w Fantastycznej Czwórce oraz jej kontynuacji z 2007 roku Narodziny Srebrnego Surfera, powiedział, że oba marvelowskie blockbustery były niedocenione w momencie premiery, a krytycy, którzy je skrytykowali, mylili się.

„Było wielu ludzi, myślę, że wśród krytyków, którzy się mylili. Naprawdę oczernili nasze filmy, a były one bardzo niedocenione, biorąc pod uwagę… że widownia je uwielbiała. To był jeden z tych przypadków, kiedy krytycy nie byli przychylni tym filmom, ale publiczność tak – i to wciąż się utrzymuje. Zawsze gdzieś tam po cichu myślałem: ‘Okej, mówcie, co chcecie, ale ludzie to widzą.’ A teraz, po tylu latach, ludzie zaczynają przyznawać: hej, te filmy są przyjazne dla całej rodziny, zabawne… wiele rzeczy zrobili dobrze. Może nie są idealne, ale to naprawdę dobre filmy.

Choć nie zdobyły serc krytyków, Chiklis  zaznaczył, że oba filmy odniosły pewien sukces komercyjny.

Zarobiliśmy trzy czwarte miliarda dolarów na tych dwóch filmach, więc wiecie… wszyscy ci ludzie chyba nie mogli się całkowicie mylić, rozumiecie, o co mi chodzi?

Jak oceniane są stare Fantastyczne Czwórki?

Oba filmy o pierwszej rodzinie Marvela z połowy pierwszej dekady XXI wieku zyskały trochę nowego zainteresowania wraz z premierą Fantastyczną 4: Pierwsze Kroki. Jednak w momencie debiutu trudno było je nazwać ulubieńcami krytyków. Fantastyczna Czwórka ma obecnie 28% w serwisie Rotten Tomatoes, a Narodziny Srebrnego Surfera nieco lepszy wynik – 37%.

 

 

Źródło: variety.com

Reklama
placeholder
Powiązane filmy

5,8

2005
Fantastyczna czwórka
Oglądaj TERAZ Fantastyczna czwórka Sci-Fi
Powiązane osoby

Michael Chiklis

Michael Chiklis image

Najnowsze

1 Generacje
-

Generacje: premiera powieści SF o wielopokoleniowym statku kolonizatorskim

2 Spider-Man: Całkiem nowy dzień
-
Plotka

Spider-Man 4 największym filmem o Pajączku. Prawdziwego złoczyńcy nie poznamy aż do premiery

3 Księga Innych Miejsc
-

Premiera powieści Keanu Reevesa i Chiny Miéville'a. Przeczytaj fragment

4 Deadpool
-

Deadpool w wielkim filmie MCU? Ryan Reynolds tym postem podgrzał atmosferę

5 Avengers: Doomsday
-
Plotka

Marvel na planie Avengers: Doomsday "ukrył" słynnego aktora? Teoria rozpala umysły fanów

6 Shrek 5
-

Shrek 5 bardzo opóźniony! Powód zmiany premiery może być oczywisty

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s17e60

Masterchef Australia

s2025e154

Moda na sukces

s38e142

Zatoka serc

s17e11

American Ninja Warrior

s29e03

Najgorszy kucharz świata

s2025e157

Anderson Cooper 360

s2025e160

The Lead with Jake Tapper

s01e84
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Głęboko pogrzebany i inne opowiadania

12

sie

Książka

Głęboko pogrzebany i inne opowiadania
Księga Innych Miejsc

12

sie

Książka

Księga Innych Miejsc
Generacje

12

sie

Książka

Generacje
Afirmacja

13

sie

Książka

Afirmacja
Drag x Drive

14

sie

Gra

Drag x Drive
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Cara Delevingne
Cara Delevingne

ur. 1992, kończy 33 lat

Dominique Swain
Dominique Swain

ur. 1980, kończy 45 lat

Peter Krause
Peter Krause

ur. 1965, kończy 60 lat

Jakub Żulczyk
Jakub Żulczyk

ur. 1983, kończy 42 lat

Maggie Lawson
Maggie Lawson

ur. 1980, kończy 45 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Kadr z 2. sezonu serialu Wednesday
-

Wednesday 2: obsada. Ta lista robi wrażenie

3 Kard z serialu Wednesday
-

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

4

Tak brzmi serialowa Hermiona. Posłuchaj gwiazdy Harry'ego Pottera

5

Wednesday 2 – kiedy premiera odcinków, fabuła, obsada. Co czeka widzów w drugim sezonie?

6

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

7

Wednesday: soundtrack z 2. sezonu. Jakie piosenki można w nim usłyszeć?

8

Pamiętacie Tammy Slaton z Sióstr Wielkiej Wagi? Schudła 200 kg i jest nie do poznania

9

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Maciej Mindak nie żyje. Agent nieruchomości znany z TVN miał 38 lat

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV