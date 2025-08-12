Fantastyczne światy Naomi Novik. Premiera zbioru opowiadań Głęboko pogrzebany
Mająca polskie korzenie amerykańska pisarka Naomi Novik powraca z nową książką - zbiorem opowiadań przenoszącym czytelników m.in. do światów znanych z jej powieści.
Naomi Novik to autorka fantastyki doceniana przez czytelników i krytyków - była wyróżniana wieloma środowiskowymi nagrodami, m.in. Nebulą, Nagrodą im. Campbella czy Locusem.
Popularność zyskała dzięki serii Temeraire, w której przenosiła czytelnika do okresu wojen napoleońskich, w których... walczą także eskadry smoków. Stworzyła też powieści inspirowane baśniami jak Wybraną czy Moc srebra, a także młodzieżową serię Scholomance.
Dziś, nakładem Domu Wydawniczego Rebis, ukazuje się nowa na naszym rynku książka Naomi Novik. Jest to zbiór zatytułowany Głęboko pogrzebany i inne opowiadania, w którym czytelnicy będą mogli znaleźć między innymi teksty osadzone w światach wyżej wymienionych książek. Ale nie tylko.
Zbiór opowiadań Naomi Novik został wydany w twardej oprawie i liczy 416 stron.
Głęboko pogrzebany i inne opowiadania - opis i okładka
Naomi Novik zabiera nas do świata Temeraire’a – dowiadujemy się, co się stało w starożytnym Rzymie, kiedy Marek Antoniusz zaopiekował się smoczycą, i poznajemy alternatywną wersję Dumy i uprzedzenia, w której Elizabeth Bennet służy jako kapitan w Korpusie Powietrznym. Powracamy do świata Scholomance, gdzie czarownica Beata musi stawić czoło aroganckiej współlokatorce. Poznajemy inną wersję historii znanej z Mocy srebra. W opowiadaniach Novik napotkamy także między innymi niekonwencjonalnych piratów z okresu regencji, Ariadnę strzegącą swojego brata Minotaura w Labiryncie, żołnierzy korzystających z magicznego czajniczka w okopach pierwszej wojny światowej i Irene Adler poszukującą Sherlocka Holmesa po upozorowaniu przez niego śmierci przy wodospadzie Reichenbach…
Źródło: Rebis
