Reklama
placeholder

Fantastyczne światy Naomi Novik. Premiera zbioru opowiadań Głęboko pogrzebany

Mająca polskie korzenie amerykańska pisarka Naomi Novik powraca z nową książką - zbiorem opowiadań przenoszącym czytelników m.in. do światów znanych z jej powieści. 
Autopromocja
tpb-vod

Mająca polskie korzenie amerykańska pisarka Naomi Novik powraca z nową książką - zbiorem opowiadań przenoszącym czytelników m.in. do światów znanych z jej powieści. 
Reklama
placeholder
Tymoteusz Wronka
Tymoteusz Wronka
Tagi:  fantasy 
Naomi Novik opowiadania Rebis
Tymoteusz Wronka
Tymoteusz Wronka
Tagi:  fantasy 
Naomi Novik opowiadania Rebis
Głęboko pogrzebany i inne opowiadania Rebis
Reklama

Naomi Novik to autorka fantastyki doceniana przez czytelników i krytyków - była wyróżniana wieloma środowiskowymi nagrodami, m.in. Nebulą, Nagrodą im. Campbella czy Locusem.

Popularność zyskała dzięki serii Temeraire, w której przenosiła czytelnika do okresu wojen napoleońskich, w których... walczą także eskadry smoków. Stworzyła też powieści inspirowane baśniami jak Wybraną czy Moc srebra, a także młodzieżową serię Scholomance.

Dziś, nakładem Domu Wydawniczego Rebis, ukazuje się nowa na naszym rynku książka Naomi Novik. Jest to zbiór zatytułowany Głęboko pogrzebany i inne opowiadania, w którym czytelnicy będą mogli znaleźć między innymi teksty osadzone w światach wyżej wymienionych książek. Ale nie tylko.

Zbiór opowiadań Naomi Novik został wydany w twardej oprawie i liczy 416 stron.

Głęboko pogrzebany i inne opowiadania - opis i okładka

Głęboko pogrzebany i inne opowiadaniaŹródło: Rebis

Naomi Novik zabiera nas do świata Temeraire’a – dowiadujemy się, co się stało w starożytnym Rzymie, kiedy Marek Antoniusz zaopiekował się smoczycą, i poznajemy alternatywną wersję Dumy i uprzedzenia, w której Elizabeth Bennet służy jako kapitan w Korpusie Powietrznym. Powracamy do świata Scholomance, gdzie czarownica Beata musi stawić czoło aroganckiej współlokatorce. Poznajemy inną wersję historii znanej z Mocy srebra. W opowiadaniach Novik napotkamy także między innymi niekonwencjonalnych piratów z okresu regencji, Ariadnę strzegącą swojego brata Minotaura w Labiryncie, żołnierzy korzystających z magicznego czajniczka w okopach pierwszej wojny światowej i Irene Adler poszukującą Sherlocka Holmesa po upozorowaniu przez niego śmierci przy wodospadzie Reichenbach…

Źródło: Rebis

Reklama
placeholder
Powiązane książki

Oceń

2025

Głęboko pogrzebany i inne opowiadania

Głęboko pogrzebany i inne opowiadania

8,0

2018

Moc srebra

Moc srebra

Oceń

2015

Wybrana

Wybrana
Powiązane osoby

Naomi Novik

Naomi Novik image

Najnowsze

1 Woochi the Wayfarer
-

Czy to "koreański wiedźmin"? Zobaczcie pierwszy zwiastun gry Woochi the Wayfarer

2 Fantastyczna czwórka (2005)
-

Michael Chiklis o starych Fantastycznych Czwórkach. "Były bardzo niedocenione"

3 Generacje
-

Generacje: premiera powieści SF o wielopokoleniowym statku kolonizatorskim

4 Spider-Man: Całkiem nowy dzień
-
Plotka

Spider-Man 4 największym filmem o Pajączku. Prawdziwego złoczyńcy nie poznamy aż do premiery

5 Księga Innych Miejsc
-

Premiera powieści Keanu Reevesa i Chiny Miéville'a. Przeczytaj fragment

6 Deadpool
-

Deadpool w wielkim filmie MCU? Ryan Reynolds tym postem podgrzał atmosferę

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s17e60

Masterchef Australia

s2025e154

Moda na sukces

s38e142

Zatoka serc

s17e11

American Ninja Warrior

s29e03

Najgorszy kucharz świata

s2025e157

Anderson Cooper 360

s2025e160

The Lead with Jake Tapper

s01e84
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Głęboko pogrzebany i inne opowiadania

12

sie

Książka

Głęboko pogrzebany i inne opowiadania
Księga Innych Miejsc

12

sie

Książka

Księga Innych Miejsc
Generacje

12

sie

Książka

Generacje
Afirmacja

13

sie

Książka

Afirmacja
Drag x Drive

14

sie

Gra

Drag x Drive
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Cara Delevingne
Cara Delevingne

ur. 1992, kończy 33 lat

Dominique Swain
Dominique Swain

ur. 1980, kończy 45 lat

Peter Krause
Peter Krause

ur. 1965, kończy 60 lat

Jakub Żulczyk
Jakub Żulczyk

ur. 1983, kończy 42 lat

Maggie Lawson
Maggie Lawson

ur. 1980, kończy 45 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Kadr z 2. sezonu serialu Wednesday
-

Wednesday 2: obsada. Ta lista robi wrażenie

3 Kard z serialu Wednesday
-

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

4

Tak brzmi serialowa Hermiona. Posłuchaj gwiazdy Harry'ego Pottera

5

Wednesday 2 – kiedy premiera odcinków, fabuła, obsada. Co czeka widzów w drugim sezonie?

6

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

7

Wednesday: soundtrack z 2. sezonu. Jakie piosenki można w nim usłyszeć?

8

Pamiętacie Tammy Slaton z Sióstr Wielkiej Wagi? Schudła 200 kg i jest nie do poznania

9

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Maciej Mindak nie żyje. Agent nieruchomości znany z TVN miał 38 lat

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV