Generacje: premiera powieści SF o wielopokoleniowym statku kolonizatorskim

Twórcy science fiction wielokrotnie zastanawiali się jak może wyglądać nasza wyprawa do odległych gwiazd. Jeśli nie wymyślimy cudownego napędu, to jesteśmy ograniczeni do długich, powolnych lotów wielopokoleniowymi statkami. I właśnie to jest punkt wyjścia dla Noama Josephidesa.

W powieści Generacje autor przenosi nas na pokład właśnie takiego statku, który już kolejne pokolenie przemierza kosmos w kierunku upragnionej kolonii - być może ostatniego ratunku dla ludzkości uciekającej ze zniszczonej, ogarniętej konfliktami Ziemi. Teoretycznie na pokładzie panuje równość, nie ma niedostatku czy walki o władzę. Ale czy na pewno?

Bohaterka powieści Noama Josephidesa natrafia na niepokojące sygnały, odkrywa zmiany w systemach teoretycznie niepodatnych na manipulację, a im mocniej zagłębia się w śledztwo, tym bardziej staje się jasne, że ludzie nie wyzbyli się ambicji i chęci posiadania władzy. I mogą one stanowić zagrożenie dla całej misji.

Generacje ukazały się dzisiaj nakładem Domu Wydawniczego Rebis. Powieść liczy 560 stron.

Generacje - opis i okładka

Po upadku Ziemi statek kosmiczny Thetis od ośmiu pokoleń niesie ostatnich przedstawicieli ludzkości w dalekiej podróży ku nowej planecie. Społeczność na pokładzie wydaje się wręcz utopijnie doskonała: panują równość, tolerancja oraz jedność. Wszystko jest precyzyjnie zaplanowane – od podziału zasobów po prokreację. Kiedy cel jest już bliski, a ludzie są gotowi rozpocząć nowe życie, ich przywódca pada ofiarą dziwnej manipulacji. Idylliczna fasada zaczyna pękać. Kiedy pracownica Archiwum, introwertyczna i harda Sandrine Liet rozpoczyna śledztwo, sprawa się komplikuje, główny podejrzany zaś znika w tajemniczych okolicznościach, choć na Thetis jest to niemożliwe. Sandrine, wplątana w sieć intryg, zmierza ku konfrontacji z najpotężniejszymi osobistościami na statku. Z każdym krokiem utwierdza się w przekonaniu, że ma do czynienia z szeroko zakrojonym spiskiem, który zagraża przyszłości ludzkości, i za którego ujawnienie może zapłacić wysoką cenę.

Generacje to emocjonująca opowieść o politycznych rozgrywkach i osobistym poświęceniu, w której splatają się miłość, zdrada oraz zmienne sojusze. To również historia o niezłomnej kobiecie, która nie zamierza ustąpić przed tyranią, oraz o odwiecznej potędze prawdy w świecie zbudowanym z kłamstw. Wzorem najlepszych, klasycznych powieści sf Generacje uświadamiają nam, że przyszłość, znaczenie człowieka w tej przyszłości, leży w naszych rękach.