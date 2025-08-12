Reklama
Generacje: premiera powieści SF o wielopokoleniowym statku kolonizatorskim

Noam Josephides w powieści pt. Generacje wraca do klasycznego pomysłu dla science fiction​ - wielopokoleniowego statku przemierzającego kosmos i społeczeństwie go zamieszkującym. A to wszystko w konwencji kryminału.
Noam Josephides w powieści pt. Generacje wraca do klasycznego pomysłu dla science fiction​ - wielopokoleniowego statku przemierzającego kosmos i społeczeństwie go zamieszkującym. A to wszystko w konwencji kryminału.
Twórcy science fiction wielokrotnie zastanawiali się jak może wyglądać nasza wyprawa do odległych gwiazd. Jeśli nie wymyślimy cudownego napędu, to jesteśmy ograniczeni do długich, powolnych lotów wielopokoleniowymi statkami. I właśnie to jest punkt wyjścia dla Noama Josephidesa.

W powieści Generacje autor przenosi nas na pokład właśnie takiego statku, który już kolejne pokolenie przemierza kosmos w kierunku upragnionej kolonii - być może ostatniego ratunku dla ludzkości uciekającej ze zniszczonej, ogarniętej konfliktami Ziemi.  Teoretycznie na pokładzie panuje równość, nie ma niedostatku czy walki o władzę. Ale czy na pewno?

Bohaterka powieści Noama Josephidesa natrafia na niepokojące sygnały, odkrywa zmiany w systemach teoretycznie niepodatnych na manipulację, a im mocniej zagłębia się w śledztwo, tym bardziej staje się jasne, że ludzie nie wyzbyli się ambicji i chęci posiadania władzy. I mogą one stanowić zagrożenie dla całej misji.

Generacje ukazały się dzisiaj nakładem Domu Wydawniczego Rebis. Powieść liczy 560 stron.

Generacje - opis i okładka

GeneracjeŹródło: Rebis

Po upadku Ziemi statek kosmiczny Thetis od ośmiu pokoleń niesie ostatnich przedstawicieli ludzkości w dalekiej podróży ku nowej planecie. Społeczność na pokładzie wydaje się wręcz utopijnie doskonała: panują równość, tolerancja oraz jedność. Wszystko jest precyzyjnie zaplanowane – od podziału zasobów po prokreację. Kiedy cel jest już bliski, a ludzie są gotowi rozpocząć nowe życie, ich przywódca pada ofiarą dziwnej manipulacji. Idylliczna fasada zaczyna pękać. Kiedy pracownica Archiwum, introwertyczna i harda Sandrine Liet rozpoczyna śledztwo, sprawa się komplikuje, główny podejrzany zaś znika w tajemniczych okolicznościach, choć na Thetis jest to niemożliwe. Sandrine, wplątana w sieć intryg, zmierza ku konfrontacji z najpotężniejszymi osobistościami na statku. Z każdym krokiem utwierdza się w przekonaniu, że ma do czynienia z szeroko zakrojonym spiskiem, który zagraża przyszłości ludzkości, i za którego ujawnienie może zapłacić wysoką cenę.

Generacje to emocjonująca opowieść o politycznych rozgrywkach i osobistym poświęceniu, w której splatają się miłość, zdrada oraz zmienne sojusze. To również historia o niezłomnej kobiecie, która nie zamierza ustąpić przed tyranią, oraz o odwiecznej potędze prawdy w świecie zbudowanym z kłamstw. Wzorem najlepszych, klasycznych powieści sf Generacje uświadamiają nam, że przyszłość, znaczenie człowieka w tej przyszłości, leży w naszych rękach.

Źródło: Rebis

2025

Generacje

Generacje
