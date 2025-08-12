Reklama
Spider-Man 4 największym filmem o Pajączku. Prawdziwego złoczyńcy nie poznamy aż do premiery

Wygląda na to, że Spider-Man 4 ma być największym z dotychczasowych filmów o Peterze Parkerze. Pojawiają się także zaskakujące doniesienia na temat prawdziwego złoczyńcy produkcji - Marvel i Sony chcą skrzętnie ukrywać jego tożsamość.
Wygląda na to, że Spider-Man 4 ma być największym z dotychczasowych filmów o Peterze Parkerze. Pojawiają się także zaskakujące doniesienia na temat prawdziwego złoczyńcy produkcji - Marvel i Sony chcą skrzętnie ukrywać jego tożsamość.
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Spider-Man: Całkiem nowy dzień Marvel/Sony
Choć Marvel i Sony systematycznie podkreślają, że historia przedstawiona w filmie Spider-Man 4 będzie miała "uliczny" charakter, w żaden sposób nie oznacza to, że Całkiem nowy dzień stanie się produkcją kameralną w wydźwięku. Już wcześniej raportowano o szeroko zakrojonej bitwie, którą mielibyśmy zobaczyć na ekranie. Teraz scooper MyTimeToShineHello twierdzi, że przyszłoroczne dzieło będzie "największym" filmem poświęconym postaci Petera Parkera:

To największy jak do tej pory film o Spider-Manie. Mimo, że jest bardziej "uliczny", określano go nawet mianem "Kapitana Ameryki: Zimowego żołnierza dla Spider-Mana". 

Przez ostatnie tygodnie w sieci pojawiło się również mnóstwo doniesień w kwestii ekranowych złoczyńców; przypomnijmy, że potwierdzono udział Skorpiona, Punishera i Hulka (najprawdopodobniej w jego złowrogiej wersji). Inny ze scooperów, Divinity Seeker, przekonuje jednak, że wszystkie wcześniejsze informacje były jedynie mylnymi tropami. Ujawnia on, że w trakcie kampanii marketingowej nie poznamy prawdziwej tożsamości głównego antagonisty historii - Marvel i Sony chcą, aby ta kwestia była zagadką. 

Do sieci trafiły też nowe materiały pokazujące proces prac na planie, w tym te lepiej przedstawiające Toma Hollanda na czołgu. Michael Mando, ekranowy Skorpion, opublikował także wymowną grafikę:

Spider-Man: Całkiem nowy dzień - materiały z planu

arrow-left
Spider-Man: Całkiem nowy dzień - materiały z planu
Źródło:
arrow-right

Film Spider-Man: Całkiem nowy dzień zadebiutuje w kinach 31 lipca przyszłego roku. 

Spider-Man - najpotężniejsze postacie z filmów o Pajączku

arrow-left 25. Peter Porker aka Spider-Ham - Jego największą bronią jest nieprzeciętna inteligencja. Poza charakterystycznym dla Spider-Ludzi pajęczym zmysłem posiada on także tzw. „spider-nonsense”, pozwalający mu odczytywać rzeczywistość w obrębie kreskówkowej konwencji. W roli Kapitana Zooversum siła i szybkość Spider-Hama uległy znacznemu zwiększeniu. Źródło: Sony arrow-right
25. Peter Porker aka Spider-Ham - Jego największą bronią jest nieprzeciętna inteligencja. Poza charakterystycznym dla Spider-Ludzi pajęczym zmysłem posiada on także tzw. „spider-nonsense”, pozwalający mu odczytywać rzeczywistość w obrębie kreskówkowej konwencji. W roli Kapitana Zooversum siła i szybkość Spider-Hama uległy znacznemu zwiększeniu.
24. Mac Gargan aka Skorpion - Posiada on nadludzką siłę (może podnosić ciężary o wadze ok. 15 ton), szybkość i wytrzymałość, cechują go również ponadprzeciętne umiejętności detektywistyczne. Z drugiej strony Gargan bez stroju Skorpiona w niektórych komiksach może umrzeć – wszystko przez genetyczną przypadłość, z którą się zmaga.
23. Herman Schultz aka Shocker - Genialny wynalazca, który dzięki zaprojektowanym przez siebie broniom i pancerzom potrafi tworzyć pole siłowe i znacznie wzmacniać swoją wytrzymałość. Z drugiej jednak strony Shocker niejednokrotnie dawał wyraz braku pewności siebie w działaniach.
22. Peter Parker aka Spider-Man Noir - 22. Peter Parker aka Spider-Man Noir - Posiada moce charakterystyczne dla Spider-Ludzi z nadludzką siłą na czele. Choć ta ostatnia jest mniejsza niż w przypadku Petera Parkera, czynnik leczniczy u Spider-Mana Noir działa znacznie szybciej. Bohater ma również pajęcze zmysły i potrafi strzelać sieciami.
21. Peni Parker aka SP//dr - Dzięki zbroi/robotowi o nazwie SP//dr Peni dysponuje nadludzką siłą i wytrzymałością, mogąc również przejmować kontrolę nad urządzeniami komputerowymi. Sama dziewczynka jest także genialną wynalazczynią.
20. Aaron Davis aka Prowler - Choć nie dysponuje on nadludzką siłą, jego zwinność plasuje go na tym polu w czołówce postaci całego uniwersum. Davis jest również strzelcem wyborowym i znakomitym akrobatą. Pancerz zapewnia mu z kolei obronę przed kulami i pociskami.
19. Harry Osborn aka Zielony Goblin - Serum Goblina i przejęty od ojca kostium dają mu nadludzką siłę i szybkość, znacznie zwiększając też iloraz inteligencji postaci. W trakcie jednego z pojedynków ze Spider-Manem Harry podniósł 10-tonowy ciężar. Słabością młodego Osborna jest głównie jego niestabilność emocjonalna.
18. Aleksij Sytsewicz aka Rhino- Dzięki kostiumowi Rhino podnosi przedmioty przekraczające masą 75 ton, znacznie wzrasta również jego wytrzymałość. W niektórych komiksach pancerz złoczyńcy pozwalał mu także bombardować przeciwnika promieniowaniem gamma. Postać ta jest jednak uznawana za jedną z mniej inteligentnych. W dodatku w trakcie biegu w pełnym uzbrojeniu Rhino nie może zmienić kierunku ataku.
17. Curt Connors aka Lizard - Connors jeszcze jako naukowiec uznawany był za geniusza. Po cielesnej transformacji zyskał nadludzką siłę, szybkość i wytrzymałość, mogąc również korzystać ze śmiercionośnych kłów, pazurów i ogona lub kontrolować wszystkie gady. Jego wielką słabością jest zimno – wystarczy zaledwie kilka minut w ujemnej temperaturze, aby Lizard okazał się bezbronnym przeciwnikiem.
16. Adrian Toomes aka Vulture - Egzoszkielet zapewnia mu nadludzką siłę, wytrzymałość, szybkość i zdolność latania. Jego skrzydła potrafią również tworzyć pole elektromagnetyczne.
15. Gwen Stacy aka Spider-Woman - Posiada cały katalog pajęczych mocy z nadludzką siłą na czele. W dodatku jej ciało potrafi emitować wyładowania bioelektryczne (tzw. Venom Blast), które mogą powalić jednocześnie całą armię przeciwników.
14. Miles Morales aka Spider-Man - Korzysta z tych samych mocy, co Spider-Woman, przy czym Miles tworzy jeszcze potężniejsze wiązki bioelektryczne nazywane „Mega Venom Blast”.
13. Olivia Octavius aka Lady Octopus - Jej umysł uznawany jest za genialny. W czasie korzystania ze stroju i macek Olivia znacznie zwiększa swoją siłę (podnosi przedmioty o masie ponad 75 ton), mogąc jednocześnie przejmować pełną kontrolę nad Internetem czy sieciami komputerów.
12. Quentin Beck aka Mysterio - Beck nie posiada nadludzkiej siły czy wytrzymałości, ale dzięki specjalnemu urządzeniu do teleportacji może poruszać się z niebywałą szybkością. Jego największą bronią jest tworzenie iluzji, wprawiających przeciwników w totalną konfuzję – czasami ich źródło tkwi w nauce, w innych przypadkach w magii.
11. Peter B. Parker aka Spider-Man - Posiada dokładnie te same moce, co znany nam wszystkim Peter Parker, jednak jego życiowe wybory doprowadziły do pojawienia się niestabilności emocjonalnej i późniejszej depresji.
10. Molten Man - Poza nadludzką siłą i wytrzymałością Molten Man może nagrzewać swoje ciało do takiego stopnia, że emituje on śmiercionośne promieniowanie i zwiększa temperaturę najbliższego otoczenia do ok. 150 stopni Celsjusza, zabijając tym samym wrogów.
9. Hydro-Man - Potrafi przemieniać się w wodę (lub inne ciecze), mogąc dzięki temu tworzyć potężne tsunami. Jego siła jest niewyobrażalna, ale Hydro-Man ma jedną, wielką słabość – pod postacią wody jedna z jej cząsteczek jest de facto jego umysłem. Jeśli zostanie odseparowana od reszty, złoczyńca zupełnie traci swoją moc.
8. Max Dillon aka Electro - Dzięki wchłanianiu energii elektrokinetycznej Electro może tworzyć wyładowania o mocy aż 10 mln woltów – m.in. pod postacią potężnych piorunów. Korzystającego z pełni potęgi złoczyńcę można jednak relatywnie łatwo pokonać, choćby wrzucając go do wody.
7. Flint Marko aka Sandman - Po przemianie jego ciało staje się amorficznym zbiorem drobinek piasku, dając mu niewyobrażalną siłę i możliwość przygniatania przeciwników potężnymi konstrukcjami. Słabościami Sandmana są woda i wysokie temperatury.
6. Cyclone - Tworzy on wokół siebie potężne wiry powietrzne, w których prędkość wiatru znacznie przekracza najsilniejsze wiatry na naszej planecie (ponad 480 km/h). W dodatku Cyclone powołuje do istnienia szereg niszczycielskich tornad.
5. Wilson Fisk aka Kingpin - Fisk posiada wielką, choć nie nadludzką siłę. O jego wysokiej pozycji w rankingu decyduje jednak intelekt Kingpina, który czyni z niego prawdziwego mistrza zbrodni, wpływającego na działania na całej naszej planecie.
4. Peter Parker aka Spider-Man
3. Otto Octavius aka Doktor Octopus - Cybernetyczne macki dają mu nadludzką siłą i niewiarygodną zdolność poruszania się (swego czasu Octavius dzięki mackom skoczył na odległość przeszło 1500 km). Podobnie jak w przypadku Kingpina o jego pozycji w rankingu decyduje geniusz postaci – warto dodać, że Doktor Octopus jest także ekspertem w dziedzinie promieniowania i bomb nuklearnych.
2. Norman Osborn aka Zielony Goblin - Po zaaplikowaniu sobie serum/formuły Goblina Norman Osborn zyskał nadludzką siłę, szybkość, zwinność i wytrzymałość. Jego największą bronią jest jednak intelekt, pozwalający mu m.in. tworzyć lek na raka czy gromadzić wokół siebie innych złoczyńców.
1. Eddie Brock aka Venom - Wśród zdolności symbionta (w jego podstawowej wersji) można wymienić m.in.: nadludzką siłę, przyśpieszony czynnik leczniczy, pamięć genetyczną, szybsze wychwytywanie nadchodzącego zagrożenia, manipulację procesami chemicznymi we własnym organizmie, telepatię, wchłanianie energii czy zmianę kształtu swojego ciała.

Źródło: X/Divinity Seeker/MyTimeToShineHello

