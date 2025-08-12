Spider-Man 4 największym filmem o Pajączku. Prawdziwego złoczyńcy nie poznamy aż do premiery

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Choć Marvel i Sony systematycznie podkreślają, że historia przedstawiona w filmie Spider-Man 4 będzie miała "uliczny" charakter, w żaden sposób nie oznacza to, że Całkiem nowy dzień stanie się produkcją kameralną w wydźwięku. Już wcześniej raportowano o szeroko zakrojonej bitwie, którą mielibyśmy zobaczyć na ekranie. Teraz scooper MyTimeToShineHello twierdzi, że przyszłoroczne dzieło będzie "największym" filmem poświęconym postaci Petera Parkera:

To największy jak do tej pory film o Spider-Manie. Mimo, że jest bardziej "uliczny", określano go nawet mianem "Kapitana Ameryki: Zimowego żołnierza dla Spider-Mana".

Przez ostatnie tygodnie w sieci pojawiło się również mnóstwo doniesień w kwestii ekranowych złoczyńców; przypomnijmy, że potwierdzono udział Skorpiona, Punishera i Hulka (najprawdopodobniej w jego złowrogiej wersji). Inny ze scooperów, Divinity Seeker, przekonuje jednak, że wszystkie wcześniejsze informacje były jedynie mylnymi tropami. Ujawnia on, że w trakcie kampanii marketingowej nie poznamy prawdziwej tożsamości głównego antagonisty historii - Marvel i Sony chcą, aby ta kwestia była zagadką.

Do sieci trafiły też nowe materiały pokazujące proces prac na planie, w tym te lepiej przedstawiające Toma Hollanda na czołgu. Michael Mando, ekranowy Skorpion, opublikował także wymowną grafikę:

Film Spider-Man: Całkiem nowy dzień zadebiutuje w kinach 31 lipca przyszłego roku.

