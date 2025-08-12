Czy to "koreański wiedźmin"? Zobaczcie pierwszy zwiastun gry Woochi the Wayfarer
Woochi the Wayfarer to przygodowa gra akcji na silniku Unreal Engine 5, która zabierze graczy do Korei w okresie panowania dynastii Joseon.
Zapowiedziano nową koreańską produkcję na konsolę PlayStation 5. Będzie to przygodowa gra akcji dla jednego gracza zatytułowana Woochi the Wayfarer, a w sieci pojawił się jej pierwszy teaser. Materiał nie zawiera fragmentów rozgrywki, co sugeruje, że prace nad projektem znajdują się na wczesnym etapie. Wideo jest jednak bardzo klimatyczne i przedstawia tytułowego bohatera.
Akcję Woochi the Wayfarer osadzono w okresie dynastii Joseon, a głównym bohaterem jest Jeon Woochi – postać z klasycznej koreańskiej powieści, w której został przedstawiony jako posiadacz tajemniczych, magicznych mocy, wykorzystywanych do niesienia pomocy ludziom. Woochi doczekał się również adaptacji filmowej w 2009 roku (Jeon Woo-chi: The Taoist Wizard) oraz seriali telewizyjnych z lat 2012 i 2021.
Na temat samej gry wciąż wiadomo niewiele. Potwierdzono jedynie, że powstaje na silniku Unreal Engine 5, a twórcy obecnie podróżują po Korei w poszukiwaniu miejsc, które zainspirują ich i pozwolą wiernie odtworzyć realia epoki Joseon.
Źródło: youtube.com
