Czy to "koreański wiedźmin"? Zobaczcie pierwszy zwiastun gry Woochi the Wayfarer

fot. youtube.com

Zapowiedziano nową koreańską produkcję na konsolę PlayStation 5. Będzie to przygodowa gra akcji dla jednego gracza zatytułowana Woochi the Wayfarer, a w sieci pojawił się jej pierwszy teaser. Materiał nie zawiera fragmentów rozgrywki, co sugeruje, że prace nad projektem znajdują się na wczesnym etapie. Wideo jest jednak bardzo klimatyczne i przedstawia tytułowego bohatera.

Akcję Woochi the Wayfarer osadzono w okresie dynastii Joseon, a głównym bohaterem jest Jeon Woochi – postać z klasycznej koreańskiej powieści, w której został przedstawiony jako posiadacz tajemniczych, magicznych mocy, wykorzystywanych do niesienia pomocy ludziom. Woochi doczekał się również adaptacji filmowej w 2009 roku (Jeon Woo-chi: The Taoist Wizard) oraz seriali telewizyjnych z lat 2012 i 2021.

Na temat samej gry wciąż wiadomo niewiele. Potwierdzono jedynie, że powstaje na silniku Unreal Engine 5, a twórcy obecnie podróżują po Korei w poszukiwaniu miejsc, które zainspirują ich i pozwolą wiernie odtworzyć realia epoki Joseon.

Woochi the Wayfarer zapewni świeże, unikalne doświadczenie rozgrywki inspirowane tradycyjną kulturą koreańską, a jednocześnie wzbudzi emocje, z którymi będą mogli utożsamiać się gracze na całym świecie. Naszym celem jest stworzenie gry, która przemówi do odbiorców z różnych zakątków globu, opowie niezwykłą historię i w pełni ukaże kunszt twórców oraz wieloletnie doświadczenie Nexon Games – powiedział Park Yong-hyun, szef Nexon.