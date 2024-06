Michael Bay w Bad Boys: Ride or Die. W której scenie go widać?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Lionsgate

Mimo że Michael Bay nie wyreżyserował ostatnich dwóch filmów z serii Bad Boys, jego początkowa praca za kamerą nie została zapomniana. To on stworzył pierwszą część w 1995 roku, która zapoczątkowała sukcesywną franczyzę. Ciągłe przypomnienia o wpływie filmowca na serię nie pojawiają się wyłącznie w określonych ujęciach i sposobie kręcenia scen akcji. Widzowie mogą zobaczyć jego samego w epizodycznej roli. Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz, gdy Bay zalicza cameo - filmowiec pojawił się również na ekranie w dwóch poprzednich częściach. Jeżeli jednak jesteście przed seansem Bad Boys: Ride or Die i wolicie uniknąć spoilerów, nie czytajcie poniższego opisu.

Bad Boys 4 - Michael Bay w krótkiej scenie

Filmowiec pojawia się w niedługiej, ale znaczącej scenie. W tej sekwencji Bay odgrywa kierowcę porsche, który prawie potrąca Marcusa (Martin Lawrence). Bohater chciał udowodnić Mike'owi (Will Smith), że nie można go zabić, wchodząc na tłoczną ulicę i zatrzymując przy tym wiele samochodów na środku drogi.

Decyzja o umieszczeniu byłego reżysera w porsche miała ważne znaczenie. Filmy wielokrotnie pokazywały różne modele tej marki, a ten trend został zapoczątkowany już w pierwszej części. To tylko podkreśla wpływ Michaela Baya na całą franczyzę.

Bad Boys 4

Bad Boys: Ride or Die jest już dostępny w kinach.