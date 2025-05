Sidney wróci w Krzyku 7, ale... dlaczego? Scenarzysta uspokaja - powód jest dobry

fot. materiały prasowe

Seria Krzyk potrzebowała nowej krwi i ta nadeszła wraz z rebootem z 2022 roku. Wtedy doszło do swoistego przekazania pałeczki. Legendarna Sidney grana przez Neve Campbell zrobiła krok w tył i oddała pole do popisu nowym postaciom, gdzie prym wiodły te grane przez Jennę Ortegę i Melissę Barrerę. "Wielką Czwórkę" dopełniał też Mason Gooding i Jasmin Savoy Brown wcielający się w bliźniaki Chada i Mindy. Niestety zakulisowe kontrowersje związane z poglądami politycznymi Barrery i jej wsparciem palestyńskiej strony w konflikcie w Strefie Gazy doprowadziły do zwolnienia aktorki. Niedługo potem z projektu odeszła Ortega, a studio było zmuszone przywrócić do roli głównej Sidney, której zabrakło przy 6. części.

Jakie są zatem plany na Wielką Czwórkę i Sidney w odniesieniu do powstającej 7. części? O tym opowiedział scenarzysta, Guy Busick, w rozmowie z ComicBook.com:

Byliśmy podekscytowani pierwotnym pomysłem na film. Nie byliśmy w stanie przenieść tamtej wersji do nowej [z Sidney]. Musieliśmy zaczynać od zera, co było lekko rozczarowujące. Chcieliśmy wrócić do Wielkiej Czwórki. Fani kochają te postaci i my je kochamy, w końcu to my je stworzyliśmy. Chciałbym, w jakimś innym uniwersum, zobaczyć kontynuację ich przygód.

Dlaczego Sidney znalazła się w filmie? Tego scenarzysta nie chciał zdradzić, ale obiecał, że powód jest "bardzo fajny":

Musicie zadać sobie pytanie: "Dlaczego teraz? Co teraz będzie komentować Krzyk." On zawsze polegał na rozmowie z widownią na temat obecnego krajobrazu filmowego, szczególnie jeśli chodzi o horrory i konkretne franczyzy. [...] Znaleźliśmy powód, żeby Sidney wróciła. Poszliśmy do Neve Campbell i przedstawiliśmy nasz pomysł. "Oto, dlaczego Sidney wraca." I Neve to w pełni kupiła. Pierwszą osobą, której przedstawiliśmy pomysł był Kevin Williamson, a potem poszliśmy z tym do producentów.

Scenarzysta dodał też, że akcja Krzyku 7 rozpocznie się na ponad dwa lata po wydarzeniach z ostatniej części. Fani z kolei podejrzewają, że istotnym elementem fabuły może być użycie sztucznej inteligencji lub trend na przywracanie do życia nieżyjących aktorów lub postaci, co wyjaśniałoby dlaczego w filmie pojawi się zmarły Dewey, Stu Macher czy Roman Bridger.

