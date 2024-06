Will Smith na pokazie Bad Boys 4. Fani prawie dostali zawału

fot. Sony Pictures

Reklama

Will Smith sprawił swoim fanom znakomitą niespodziankę. Amerykańska sieć kin Cinemark opublikowała klip, w którym aktor, początkowo niezauważony przez fanów, wychodzi z pokazu filmu Bad Boys: Ride or Die. Dopiero po zakończeniu seansu, gdy powiedział pobliskiej grupie ludzi: "cieszę się, że wszystkim się podobało", natychmiastowo rozległ się okrzyk radości i ekscytacji. Te krzyki prawdopodobnie było słychać na terenie całego kina. Wiele osób szybko wyciągnęło telefony, aby zrobić zdjęcia i filmy. Niektórzy nawet przytulili aktora. Możecie zobaczyć całą sytuację poniżej.

Bad Boys 4 - fabuła

Will Smith i Martin Lawrence powracają jako popularny duet gliniarzy, którzy wplątują się w całkowicie inną intrygę niż do tej pory. Ich życie wywróci się do góry nogami, gdy to oni będą teraz zbiegami. Muszą udowodnić niewinność dawnego zwierzchnika, który po śmierci jest wrabiany w korupcję. Ich celem jest oczyścić jego nazwisko, ale nie będzie to takie łatwe.

Film jest już dostępny w kinach.