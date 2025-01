Silos - aktor miał koszmary o... ścięciu brody. Jak wspomina przygotowania do roli?

fot. Apple TV+

Steve Zahn jako Solo pojawia się w 2. sezonie Silosa, towarzysząc Rebecce Ferguson na ekranie. W wywiadzie dla portalu The Hollywood Reporter aktor opowiedział o przygotowaniach do tej roli, włączając w to zmiany w swoim wyglądzie. Choć w chwili rozmowy był już ogolony, przyznał, że podczas zdjęć myśl o ścięciu brody wzbudzała w nim koszmary.

Rick Gomez - To interesujące. Jeśli zmieniasz swój wygląd, jest coś w tym, co naprawdę pomaga. Każdego dnia patrzysz na siebie w lustrze, co przypomina ci o postaci. Miewałem koszmary, podobnie jak- to jak straszna myśl, gdy wychodzisz na scenę i wszyscy w backstage'u mówią: "Jesteś tak dobry!", a ty wychodząc myślisz, że nie wiesz, co robisz. Mój aktorski koszmar polegał na tym, że ściąłem brodę. Budziłem się z krzykiem.

Zahn opowiedział również o radzie, którą daje swojej córce i innym młodszym aktorom. Uważa, że najlepiej jest "nadmiernie się przygotowywać" do swojej roli.

- Przychodź wcześnie na plan. Nie bądź ch**em. I to w zasadzie się sprawdza. Moja córka jest teraz aktorką, więc mówię jej: "Musisz się nadmiernie przygotowywać". Jeśli myślisz, że o tym wiesz, w rzeczywistości tak nie jest.

Silos - gdzie oglądać?

Serial jest dostępny wyłącznie na platformie streamingowej Apple TV+. W nadchodzącym tygodniu pojawi się odcinek finałowy.