Michael Fassbender o roli w 300: "To zawsze fajne, gdy gwiazda cię wspiera"

Michael Fassbender to obecnie gwiazda Hollywood i znane oraz rozchwytywane nazwisko w całej branży. W swojej filmografii ma wiele ikonicznych ról, ale tą, która otworzyła mu drzwi do wielkiej sławy była rola Magneto w X-Men: Pierwsza klasa. Od tamtej chwili branża filmowa poznała się na jego talencie. Wcześniej występował w mniejszych rolach pobocznych na przykład w Bękartach wojny albo jeszcze wcześniej w 300 Zacka Snydera.

Aktor wystąpił w wideo Entertainment Weekly, gdzie opowiedział o kulisach swojej kariery. Wspomniał m.in. o roli w filmie Snydera. W produkcji była scena, w której jego wojownik powiedział, że Spartanie będą walczyć w mroku jeśli niebo przysłonią strzały Persów. Fassbender był wdzięczny Gerardowi Butlerowi, gwieździe filmu, za pozostawienie tej kwestii jemu.

Gerry świetnie się zachował w trakcie kręcenia, bo mógłby po prostu powiedzieć: "Podoba mi się ta kwestia, chcę ją dla swojej postaci." Pozwolono mi jednak na zachowanie jej dla siebie. To zawsze fajne, gdy gwiazda cię wspiera, a on to robił.

