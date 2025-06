Czy Ezra Miller żałuje swoich czynów z przeszłości? Zapowiada plany na przyszłość

Warner Bros.

Ostatnie lata życia Ezry Millera, utalentowanego i popularnego aktora, minęły pod znakiem kontrowersji z jego udziałem. Domniemane nieodpowiednie zachowanie w towarzystwie 12-letniego dziecka, co poskutkowało tymczasowym zakazem zbliżania, który niedawno został podniesiony, a do tego napaść, nękanie, złodziejstwo i zarzucany grooming 18-latki, której ojciec wycofał oskarżenia w sierpniu 2024 roku. W 2025 roku aktor pojawił się nieoczekiwanie na festiwalu w Cannes, a w nowej rozmowie z włoskim portalem zdradził plany na temat swojej przyszłości. Co czeka kontrowersyjnego aktora w najbliższym czasie?

Ezra Miller wypowiedział się dla Lo Speciale Giornale:

Przyjechałem do Cannes, żeby wspierać jedną z najbliższych przyjaciółek w moim życiu, czyli Lynne Ramsay. To jedna z najlepszych żyjących twórczyń filmowych. Znów z nią pracuję. To będzie pewnie pierwsze, co zrobię [po przerwie od aktorstwa]. Robimy film, który piszemy wspólnie. Ostatnio dużo pisałem. Można to robić w samotności, a ta mi bardzo sprzyjała.

Gwiazda Flasha odniosła się też do kontrowersji ze swoim udziałem:

Nie żebym nie odczuwał żadnych wyrzutów w związku z tym, co się stało w tamtym czasie, ale jestem bardzo, ale to bardzo wdzięczny za wszystkie lekcje, których doświadczyłem.

Aktor wcześniej współpracował z reżyserką przy okazji Musimy porozmawiać o Kevinie.

