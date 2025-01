fot. A24/Warner Bros. Pictures

Reklama

Pomimo opóźnień spowodowanych pożarami w Los Angeles, Amerykańska Akademia Filmowa ostatecznie wyłoniła nominowanych do najważniejszych nagród filmowych roku. Nie powinno nikogo dziwić, że i tym razem, zgodnie z coroczną tradycją, nie obyło się bez kilku kontrowersji, pozytywnych zaskoczeń i nieprzyjemnych rozczarowań. Które filmy i twórcy zasługiwali na więcej, a zostali odesłani z kwitkiem? A kto niespodziewanie wkręcił się na tę imprezę dla elit i bardzo dobrze, że tam pojawił?

Najpierw poznajcie wszystkich nominowanych. Oto pełna lista

Oscary 2025 - niespodzianki, rozczarowania

Największym wygranym spośród nominowanych okazał się film Emilia Pérez. Nie spodobało się to wielu internautom, którzy okazali swoje niezadowolenie w mediach społecznościowych. Tym bardziej boli ich fakt, że tegoroczna produkcja była blisko rekordu wszech czasów i zrównała się nominacjami z takimi produkcjami, jak: Oppenheimer, Mary Poppins, Forrest Gump, Przeminęło z wiatrem, Kształt wody oraz Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia.

ROZWIŃ ▼

Te filmy z kolei uzyskały dobre oceny od publiczności, krytyków i cieszyły się szumem w mediach społecznościowych oraz zainteresowaniem na salach kinowych, a mimo tego nie otrzymały nominacji do prestiżowych nagród. Kto obszedł się smakiem w tym roku i skończył z zerem na koncie?

Popularne filmy 2024 roku bez nominacji do Oscara

Substancji udało się dokonać czegoś, co w przeszłości zrobiło jedynie sześć innych horrorów, a zatem zostać nominowaną w kategorii Najlepszy film. Wcześniej udało się to Egzorcyście, Szczękom, Milczeniu owiec, Szóstemu zmysłowi, Czarnemu łabędziowi i Uciekaj! Nie dla wszystkich Oscary były jednak sprawiedliwe. Kto zasługiwał na więcej?

Te filmy i twórcy zasługiwali na więcej

Wśród pozytywnych niespodzianek można wymienić Dziewczynę z igłą, czyli polską koprodukcję, która powalczy o nagrodę w kategorii Najlepszy film międzynarodowy oraz dokument o tytule Wojna porcelanowe, przy którym pracowało polskie studio. Sebastian Stan również otrzymał nominację do Oscara, co nie było takie oczywiste z powodu kontrowersji wokół filmu i tego, w kogo się wcielał. Fernanda Torres to druga brazylijska aktorka w historii, która została nominowana do Oscara. Pierwszą była jej matka - Fernanda Montenegro.

Jeden z nominowanych filmów używał AI?

Rotten Tomatoes uszeregowało przy okazji dziesiątkę produkcji, które zostały nominowane w kategorii Najlepszy film. Która z nich najbardziej spodobała się krytykom, a która publiczności?

Kto z nominowanych do Najlepszego filmu jest najlepszy wg. Rotten Tomatoes?

Oscary - ranking produkcji z nagrodą dla najlepszego filmu wg Rotten Tomatoes [TOP30]