Mickey 17 zadebiutuje podczas Berlin Film Festival. Nowa data premiery w polskich kinach

Fot. Materiały prasowe

Premiera nowego filmu Bonga Joon Ho jest przesuwana z miejsca na miejsce. Pierwotnie film z Robertem Pattinsonem miał zadebiutować jeszcze w 2024 roku, ale doszło do opóźnienia, a produkcja miała debiutować w kinach 31 stycznia 2025 roku. To również okazało się nie być ostatecznym terminem i film odsunięto w czasie na 18 kwietnia 2025 roku. Ta data premiery teraz też jest nieaktualna.

Mickey 17 ma ukazać się w polskich kinach 14 marca 2025 roku. Tydzień wcześniej zadebiutuje w USA, a uroczysta premiera odbędzie się w Korei Południowej 28 lutego 2025 roku.

Pierwsza okazja do obejrzenia widowiska science-fiction pojawi się jeszcze wcześniej. Deadline zapowiada, że produkcja pojawi się podczas Berlin Film Festival, który trwa od 13 do 23 lutego 2025 roku. Nie będzie to jednak uroczysta premiera.

Mickey 17 - o czym jest film?

Fabuła powieści koncentruje się na misji jednorazowego pracownika ludzkiej ekspedycji wysłanej w celu kolonizacji lodowego świata Niflheim. Ilekroć pojawia się misja, która jest zbyt niebezpieczna - a nawet samobójcza - załoga zwraca się do Mickeya. Po śmierci jednego Mickeya, nowe ciało zostaje stworzone z nienaruszoną większością jego wspomnień. Po sześciu zgonach Mickey7 zaczyna rozumieć warunki swojej pracy i dlaczego była to jedyna nieobsadzona posada, gdy ją objął.

W obsadzie są Robert Pattinson, Naomi Ackie, Steven Yeun oraz Toni Collette. Z kolei Mark Ruffalo ma wcielić się w "paskudnego dyktatora, faszystę i narcyza".