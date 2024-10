Robert Pattinson w filmie Mickey 17 mógł brzmieć inaczej. Reżyser nie zgodził się na jego pomysł

Fot. Materiały prasowe

Robert Pattinson to wyjątkowy aktor, który nie boi się ryzykownych i dziwnych ról. Można powiedzieć, że takie właśnie role pozwoliły mu oderwać łatkę grania "wampira ze Zmierzchu." Dzięki temu jest on obecnie jednym z najbardziej utalentowanych i charakterystycznych aktorów, który potrafi się wcielić w wiele różnorodnych ról. Kolejną z nich będzie ta w filmie Bong Joon-ho, czyli Mickey 17. Pattinson wcieli się w tytułowego Mickey'ego, który umiera w nieskończoność, a jego wspomnienia przechodzą do kolejnego ciała.

Pattinson wypowiedział się dla Empire na temat nowej produkcji. To aktor, który lubi bawić się głosem i akcentami, toteż zdradził skąd wziął się pomysł na głos w Mickey 17.

17 jest trochę jak Stimpy z tej kreskówki Ren i Stimpy. Z kolei 18 bardziej przypomina Rena. Miałem ten pomysł, w którym on jest jak ten pies, któremu brakuje jakiegokolwiek poczucia wartości. Po prostu melduje się w pracy. Mam nadzieję, że udało się osiągnąć, że jest to efekt pogubienia i głębokiego poczucia żalu, próby przetrwania. On myśli na zasadzie: "Po prostu będę obniżać swoje oczekiwania cały czas."

To jednak nie był jedyny pomysł na głos. Robert Pattinson miał inną propozycję, ale reżyser uznał ją za okropną.

Moim pierwszym pomysłem były głosy inspirowane Stevem-O i Johnnym Knoxvillem z Jackassa. Kocham głos Steve'a-O. Zrobiłem go podczas pierwszego czytania scenariusza. Bong wtedy powiedział: "To brzmi jak dźwięk paznokci drapiących po tablicy." Dopytałem się: "To coś dobrego?" Odpowiedział krótko: "Nie."

Mickey 17 - nowy plakat

W sieci pojawiła się też nowa okładka dla Empire.

Mickey 17

Mickey 17 - o czym jest film?

Fabuła powieści koncentruje się na misji jednorazowego pracownika ludzkiej ekspedycji wysłanej w celu kolonizacji lodowego świata Niflheim. Ilekroć pojawia się misja, która jest zbyt niebezpieczna - a nawet samobójcza - załoga zwraca się do Mickeya. Po śmierci jednego Mickeya, nowe ciało zostaje stworzone z nienaruszoną większością jego wspomnień. Po sześciu zgonach Mickey7 zaczyna rozumieć warunki swojej pracy i dlaczego była to jedyna nieobsadzona posada, gdy ją objął.

W obsadzie są Robert Pattinson, Naomi Ackie, Steven Yeun oraz Toni Collette. Z kolei Mark Ruffalo ma wcielić się w "paskudnego dyktatora, faszystę i narcyza".

Światowa premiera filmu została ustalona na na 31 stycznia 2025 roku.