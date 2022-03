Microsoft rozda włochate kontrolery i limitowanego Xboxa Series X z okazji premiery Sonic. Szybki jak błyskawica 2

Źródło: Microsoft

8 kwietnia sale kinowe po raz kolejny przyciągną przed ekrany miłośników Sonica. Debiut drugiej części filmu o przygodach jeża szybkiego jak błyskawica okazał się doskonałą szansą dla Microsoftu, aby zareklamować swoją najnowszą konsolę. Amerykańska korporacja we współpracy z Paramount Pictures postanowiła uczcić premierę filmu wypuszczeniem limitowanej edycji Xbox Series S oraz kontrolerów Xbox Wireless. Sprzęt nie będzie jednak dostępny w powszechnej sprzedaży, a trafi do szczęśliwego zwycięzcy twitterowego konkursu.

Nowa limitowana wersja Xboxa Series S wyróżnia się na tle standardowego modelu przede wszystkim czarną obudową oraz masywnym złotym pierścieniem okalającym przestrzeń wentylacyjną, pod którym wymalowano sylwetki Sonica oraz Knucklesa. Jednak to kontrolery dołączone do zestawu konkursowego najbardziej rzucają się w oczy. Projektanci Microsoftu postanowili bowiem przykleić do nich kolorowe, ozdobne futro w kolorze nawiązującym do głównych bohaterów nadchodzącej produkcji:

Firma nie zdradziła, jaki program prania będzie odpowiedni do wyczyszczenia kontrolerów z resztek jedzenia, ale zachęca wszystkich twitterowiczów do wzięcia udziału w zabawie konkursowej. Aby wziąć udział w losowaniu tego niezwykłego zestawu promującego film Sonic. Szybki jak błyskawica 2, wystarczy retweetować konkursowy wpis korporacji dodając do wiadomości hashtag #XboxSonic2Sweepstakes:

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie Xboxa, przyjmowanie zgłoszeń potrwa do 30 kwietnia 2022 roku