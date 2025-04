Niesamowity sukces Minecrafta - widzowie kochają film. Wyniki z drugiego weekendu w kinach

fot. materiały prasowe

Reklama

Minecraft zanotował fantastyczny drugi weekend w amerykańskich kinach. Spadek frekwencji wyniósł tylko 52%, więc jest to wynik, jakim mogą poszczycić się najlepiej oceniane hollywoodzkie widowiska. Przełożyło się to na 80,6 mln dolarów z weekendu. Jest to 16. najlepszy drugi weekend w historii. Razem na tym rynku ma 280,3 mln dolarów.

Minecraft – box office świat

Poza Stanami Zjednoczonymi Minecraft: Film radzi sobie jeszcze lepiej, notując spadek o zaledwie 42%! To przełożyło się na 79,6 mln dolarów. Polska jest nadal w czołówce rynków, w których Minecraft zarabia najwięcej! Sumarycznie film ma na koncie 550,6 mln dolarów przy budżecie 150 mln dolarów po 10 dniach wyświetlania.

The King of Kings – box office

Animacja The King of Kings pokazała, że Amerykanie nadal kochają historie związane z wiarą chrześcijańską. Film zajął drugie miejsce na amerykańskim rynku z wynikiem 19,05 mln dolarów. Jest to rekord najlepszego otwarcia dla filmu animowanego opartego na Biblii. Poprzednim był Książę Egiptu z końcówki lat 90. z wynikiem 14,5 mln dolarów. Widzowie oceniają tę animację najwyższymi notami, więc można spodziewać się niskich spadków frekwencji. Film nie miał jeszcze premiery poza USA.

Amator – box office

Amator zamyka podium z solidnym wynikiem 15 mln dolarów. Do tego doliczamy 17,2 mln dolarów z rynków zewnętrznych. Łącznie film akcji ma na koncie 32,2 mln dolarów przy budżecie 60 mln dolarów.

fot. 20th Century Studios

Warfare – box office

Czwarte miejsce w USA to kolejna nowość, czyli Warfare o żołnierzach. Film zarobił w Ameryce Północnej 8,3 mln dolarów. Budżet to 20 mln dolarów. Nie było jeszcze premiery na rynkach zagranicznych.

Przyjmij / Odrzuć – box office

Piąte miejsce zajmuje ostatnia nowość, czyli thriller Przyjmij / Odrzuć, który zadebiutował z wynikiem 7,5 mln dolarów. Na świecie zarobił tylko 2,5 mln dolarów. Łącznie – 10 mln dolarów przy budżecie 11 mln. Sukces komercyjny jest raczej pewny.