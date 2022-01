Miłość jest blisko - zwiastun nowej, polskiej komedii romantycznej

fot. materiały prasowe

Miłość jest blisko to komedia romantyczna, która trafi do polskich kin w okresie walentynkowym. TVP, które odpowiada za produkcję zamieściło w sieci zwiastun filmu. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

Natalia i Adam znają się od dziecka. Nigdy nie byli parą, ale od zawsze byli razem. Są sąsiadami, a ich sypialnie dzieli tylko cienka ściana. Natalia pragnie mężczyzny, który byłby oparciem dla niej i jej syna, Adam po rozwodzie szuka silnych emocji i najchętniej wybrałby się do Amazonii. Pewnego dnia marzenia Natalii i Adama się spełniają. Na jego drodze los stawia piękną Marikę, podróżniczkę i pisarkę, która zaprasza go do swojego świata. Tymczasem w Natalii zakochuje się Bruno, bogaty dentysta, który chce spełniać jej wszystkie marzenia…

Miłość jest blisko

W obsadzie produkcji znajdują się między innymi Wojciech Solarz, Weronika Książkiewicz, Olga Bołądź, Grzegorz Małecki oraz Janusz Chabior. Reżyseruje Radek Dunaszewski na podstawie scenariusza autorstwa Mariusza Kuczewskiego i Marcina Baczyńskiego.

Miłość jest blisko - premiera filmu w kinach 11 lutego.

