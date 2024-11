Pełny zwiastun Minecrafta. Legendarna gra jako aktorski film kinowy w stylu Jumanji

fot. Warner Bros. // Legendary Pictures

Zadebiutował pełny zwiastun filmu przygodowego Minecraft, inspirowanego grą o tej samej nazwie. Zapowiedź ma być próbą poprawy negatywnej opinii, jaka pojawiła się w sieci po premierze pierwszego teasera. W trailerze twórcy prezentują więcej scen z fantastycznego świata, do którego trafia grupa bohaterów, co wywołało porównania do popularnej serii Jumanji.

Minecraft – pełny zwiastun

Czy produkcja okaże się sukcesem? Zobaczcie zwiastun i oceńcie sami! Poniżej zwiastun w języku angielskim z polskimi napisami oraz z polskim dubbingiem.

Minecraft - galeria

Zdjęcia z nadchodzącego filmu.

Jared Hess jest reżyserem filmu. W obsadzie filmu znajdują się Jason Momoa, Jack Black, Emma Myers i Danielle Brooks. Szczegóły fabularne wciąż trzymane są w tajemnicy. Wiemy o historii tyle, ile widzimy w nowym zwiastunie, więc nadal niewiele. Produkcją zajmują się Warner Bros., Vertigo oraz Legendary. Wśród producentów znajduje się Roy Lee, Jon Berg, Mary Parent, Cale Boyter, Jason Momoa, Torfi Frans Olafsson, Vu Bui, Jill Messick, Todd Hallowell, Kayleen Walters, Brian Mendoza oraz Jonathan Spaihts.

Minecraft - premiera w kinach na całym świecie w kwietniu 2025 roku.