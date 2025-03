Randka z wieśniakiem z Minecrafta? Nowy zwiastun adaptacji legendarnej gry

Warner Bros

Reklama

Nowe wideo promocyjne filmu Minecraft pokazuje adaptację w niespodziewanym świetle. Na zwiastunie widać bohaterkę graną przez Jennifer Collidge na nietypowej randce z wieśniakiem z kwadratowego świata. Adaptacja popularnej gry wideo wciąż wzbudza kontrowersje wśród fanów materiału źródłowego przez swój dziwny, niecodzienny humor.

Przed Minecraftem będzie pokazane aż 5 minut Supermana. Haczyk? Tylko w tym kraju

Minecraft: Film - zwiastun

Minecraft: Film - fabuła, premiera

Czterech samotników—Garrett „Śmieciarz” Garrison (Momoa), Henry (Hansen), Natalie (Myers) i Dawn (Brooks)—zmaga się z codziennymi problemami, gdy nagle zostają wciągnięci przez tajemniczy portal do Overworldu: dziwacznej, sześciennej krainy, która opiera się na wyobraźni. Aby wrócić do domu, muszą nauczyć się rządzących nią zasad i chronić ją przed niebezpieczeństwami, a także wyruszyć w magiczną podróż z niespodziewanym, mistrzowskim rzemieślnikiem – Stevem (Black). Przygoda zmusi ich do odwagi i ponownego odkrycia cech, które czynią każdego z nich wyjątkowo kreatywnym…

Premiera Minecraft: Film odbędzie się 4 kwietnia 2025 roku.

Minecraft - zdjęcia