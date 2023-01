Minx uratowany! Skasowany serial z HBO Max przejdzie w nowe miejsce

fot. materiały prasowe

Amerykańska telewizja kablowa Starz uratowała serial Minx, wykupując go po tym, jak HBO Max skasowało tę produkcję. Nabyli oni wyemitowany już pierwszy sezon, ale także gotowy drugi sezon, który będzie mieć premierę na ich kanale. Według źródeł Deadline, gdy tylko Minx było do wzięcia, ludzie ze Starz od razu wkroczyli, by wyprzedzić innych potencjalnych kupców. Na ten moment nie wiadomo, gdzie serial będzie dystrybuowany poza granicami Stanów Zjednoczonych. Teraz Starz będzie mogło sprzedać licencję.

Minx - kulisy kasacji

HBO Max w 2022 roku wyrzucało wiele tytułów z biblioteki, by zmniejszyć koszty. Zostały one usunięte na zawsze, wiele skasowano, a niektóre jak Westworld będą kiedyś wstawione do innych płatnych platform należących do Warner Bros. Discovery. Minx jednakże, pomimo gotowego 2. sezonu, który w momencie kasacji miał jedynie kilka dni zdjęciowych do dokończenia, wpisał się w kategorię tych, które można wykupić.

Przypomnijmy, że Minx jest jednym z najlepiej ocenianych seriali 2022 roku.