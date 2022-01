MIssion: Impossible 7 i 8 znów opóźnione. Jak koronawirus wpłynął na zmianę daty?

fot. materiały prasowe

Jak donosi The Hollywood Reporter obie części serii Mission: Impossible zostały opóźnione o rok. Mission: Impossible 7 miał pojawić się na ekranach 30 września 2022 roku. Nowa data premiery to 14 lipca 2023 roku. Natomiast Mission: Impossible 8 został przesunięty z 7 lipca 2023 roku na 28 czerwca 2024 roku.

Są to kolejne opóźnienia spowodowane pandemią COVID-19. Mission: Impossible 7 miał najpierw pojawić się w lipcu 2020 roku, potem w grudniu 2020 roku, a następnie były to 19 listopada 2021 roku i 27 maja 2022 roku, a ostatecznie 30 września 2022 roku. Jest to więc piąte opóźnienie daty premiery.

Mission: Impossible 7 i 8 - powody opóźnienia

W oświadczeniu prasowym Paramount Pictures i Skydance opublikowanym przez THR czytamy, że powodem przesunięcia premier jest opóźnienie prac nad obydwoma filmami spowodowane pandemią koronawirusa. Podkreślono też trzymanie się w przypadku obu tytułów doświadczenia kinowego. Nie ma więc planów premiery w streamingu.

Według dziennikarzy studio nie ma planów opóźnienia filmu Top Gun: Maverick, który wchodzi 27 maja 2022 roku.

Szczegóły fabuły filmów Mission: Impossible 7 i 8 nie są znane. Wiemy, że Christopher McQuarrie ponownie jest reżyserem i scenarzystą. Poprzednie świetnie oceniane trzy części są jego autorstwa. W obsadzie są Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Ving Rhames, Henry Czerny, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Angela Bassett, Cary Elwes, Indira Varma, Rob Delaney i Charles Parnell.

