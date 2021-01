Mission: Impossible 7 - Tom Cruise rzekomo zakupił roboty do kontrolowania ekipy filmowej. Pogłoska została zweryfikowana

Paramount

W grudniu olbrzymią popularnością w sieci cieszyło się nagranie dokumentujące wybuch wściekłości Toma Cruise'a na planie Mission: Impossible 7. Gwoli przypomnienia: aktor w ostrych słowach grzmiał w kierunku członków ekipy filmowej, którzy łamali protokół bezpieczeństwa stworzony w odpowiedzi na pandemię koronawirusa. Według późniejszych doniesień 5 osób zwolniło się w następstwie tego wydarzenia z pracy; pojawiały się też raporty, że proces produkcji został chwilowo wstrzymany, a Cruise udał się na "krótkie wakacje".

Niedawno The Sun doniósł, jakoby aktor wziął sprawy w swoje ręce i zakupił... specjalne roboty do kontrolowania ekipy filmu. Według raportu, Cruise nabył dwa nowoczesne roboty, których zadaniem miało być sprawdzanie, czy członkowie ekipy przestrzegają zasad pracy w dobie pandemii. Kierowałyby one procesem wykonywania testów na obecność koronawirusa u współpracowników oraz patrolowałyby plan pod kątem wykrywania wszelkich nieprawidłowości. Osoba z otoczenia filmowca opowiadała o wartych ogromne pieniądze urządzeniach, "wyrafinowanych i onieśmielających".

Cała ta rewelacja brzmiała dość abstrakcyjnie - ostatecznie okazało się, że była wyssana z palca. SlashFilm potwierdził, że raport był nieprawdziwy, choć, rzecz jasna, protokoły bezpieczeństwa zostały znacznie "podkręcone" w świetle wcześniejszych problemów z COVID-19.