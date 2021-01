The Falcon and the Winter Soldier - tak prezentuje się kostium nowego Kapitana Ameryki. Anthony Mackie o 4. fazie MCU

Źródło: Marvel/Disney+

Pod koniec filmu Avengers: Koniec gry, Steve Rogers przekazał swoją tarczę Samowi Wilsonowi. Nie jest tajemnicą, że bohater nie przyjął tej schedy od razu; w nadchodzącym serialu MCU i Disney+ pt. The Falcon and the Winter Soldier to John Walker - przynajmniej początkowo - będzie Kapitanem. Ostatecznie jednak - jak można było przypuszczać - Sam przyjmie dziedzictwo Steve'a Rogersa, na co wskazuje kilka materiałów, w tym nowa figurka z popularnej serii Titan Hero Series. Pozwala nam ona przyjrzeć się nowemu kostiumowi, który Sam Wilson przyodzieje, gdy już zdecyduje się wcielić w rolę nowego Kapitana Ameryki.

Wizualnie jest on wierny kostiumowi z komiksów i wpasowuje się w estetykę Avengers. Oczywiście, Sam nie zrezygnuje ze swych skrzydeł. Zobaczcie:

https://twitter.com/BRMarvelNews/status/1349905121443016706

Przy okazji, w jednym z ostatnich wywiadów Anthony Mackie wypowiedział się na temat 4. fazy MCU:

Ta faza będzie się zdecydowanie różnić od pierwszej. Jest tu wiele interesujących postaci powołanych do życia i wiele różnych wydarzeń, których widzowie się nie spodziewają. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę reakcje fanów na to wszystko. (...) Ludzie będą zachwyceni tym, jak te postacie ożywają i jak wykraczają poza dotychczasową ideę tego, kim według nas jest superbohater.