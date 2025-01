Clair Obscur: Expedition 33 czarnym koniem tego roku? Nowy zwiastun ujawnia datę premiery tej intrygującej gry

fot. Xbox Game Studios

Reklama

Na Xbox Developer Direct 25 ujawniono nowe informacje na temat Clair Obscur: Expedition 33, czyli RPG tworzonego przez niewielkie, francuskie studio Sandfall Interactive.

W Clair Obscur: Expedition 33 wcielimy się w członków grupy, która zostaje wysłana do wyeliminowania Malarki. To potężna istota, która każdego roku na monolicie maluje coraz mniejszą liczbę, co powoduje śmierć wszystkich osób w danym wieku. Nadchodząca produkcja inspirowana jest klasykami gatunku jRPG, takimi jak między innymi seria Final Fantasy. Uświadczymy tutaj między innymi eksplorację trójwymiarowej mapy i turowy system walki z dodatkowym urozmaiceniem w postaci sekwencji QTE, które pozwalają wzmocnić ataki naszej drużyny lub zablokować czy uniknąć ciosy wyprowadzane przez wrogów.

Co ciekawe, na premierę gry na PC oraz konsolach PS5 i Xbox Series X|S nie będziemy musieli długo czekać. Datę jej debiutu ustalono na 24 kwietnia tego roku. Ujawniona została też edycja kolekcjonerska Clair Obscur: Expedition 33, w której skład wejdzie między innymi artbook, steelbook i wysoka na 20 cm pozytywka przedstawiająca monolit Malarki.

fot. materiały prasowe