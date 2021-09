Mission: Impossible 7 - koniec prac na planie

fot. materiały prasowe

Christopher McQuarrie opublikował na Instagramie informację, że zakończono prace na planie Mission: Impossible 7. Trwało to aż 18 miesięcy z uwagi na kilkukrotne opóźnienia spowodowane pandemią COVID-19. Teraz będzie mieć miejsce długi etap postprodukcji.

Przypomnijmy, że zdjęcia zaczęły się w lutym 2020 roku we Włoszech, więc chwilę przed wybuchem pandemii koronawirusa. W marcu zostały wstrzymane, tak jak wszystkie produkcje na świecie, a na plan powrócono w lipcu 2020 roku. Wówczas prace trwały w Wielkiej Brytanii, by we wrześniu 2020 przenieść się do Norwegii, a następnie z powrotem do Włoch. W między czasie wybuchła afera, bo ekipa chciała kręcić w Polsce, przy okazji wysadzając stary most, ale z uwagi na kontrowersje twórcy poszli gdzieindziej. Następnie pojawiały się przerwy z uwagi na wykryte pozytywne przypadki COVID-19 na planie. W grudniu 2020 roku przenieśli się do Londynu. Ostatnie materiały z planu pokazywały, jak McQuarrie i Tom Cruise zrzucają pociąg z klifu.

Wiemy, że w planach jest Mission: Impossible 8, więc niewykluczone, że po krótkiej przerwie ekipa wróci do pracy nad kolejną częścią.

Mission: Impossible 7 - premiera we wrześniu2 2022 roku.