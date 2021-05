Mission: Impossible 7 - Tom Cruise o najtrudniejszym popisie kaskaderskim. Nowe zdjęcia

fot. Empire

Magazyn Empire opublikował zdjęcie, na którym jest coś, czego wszyscy oczekujemy po Mission: Impossible 7. Widzimy Toma Cruise'a, który w roli Ethana Hunta nie będzie jeździć pociągiem tak jak zwykły śmiertelnik. Stoi sobie na zewnątrz obok lokomotywy, więc możemy być pewni, że będzie to jedna z efekciarskich scen kaskaderskich w wykonaniu aktora.

Sam Cruise w rozmowie z Empire mówił o tym, jakim wyzwaniem było kręcenie Mission: Impossible 7 i nie z uwagi na popisy kaskaderskie, ale przez pandemię koronawirusa.

- Wyprodukowałem do tej pory 30-40 filmów. Jestem odpowiedzialny za tysiące, może nawet dziesiątki tysięcy miejsc pracy. Wszyscy moi przyjaciele z branży, ludzie z dystrybucji i moja ekipa filmowa zastanawiali się: "Co zrobimy? Mogę stracić dom!". Powiedziałem więc ludziom ze studia i całej naszej branży: "Wracamy. Sprowadzamy wszystkich z powrotem do pracy. Zaczniemy kręcić tego lata. Wymyślimy jak to zrobić bezpiecznie". Była to praca siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Trzeba było radzić sobie z emocjami ludzi i pomagać im przez to przebrnąć.

Mission: Impossible 7

To oczywiście nie oznacza, że Tom Cruise i Christopher McQuarrie nie wymyślili nowych, szalonych popisów kaskaderskich. O jednym z nich opowiedział aktor w rozmowie z Empire. Dotoczy to sceny, w której na motorze zjeżdża z klifu, a następnie skacze i otwiera spadochron. Zdaniem aktora to najtrudniejsza scena, jaką do tej pory nakręcił. Bardziej z uwagi na ryzykowne zmienne czynniki, które musiały być brane pod uwagę.

- Jeśli wiatr byłby za silny, zwiałby mnie z rampy. Problematyczny był też helikopter, z którego była kręcona scena, ponieważ nie chciałem zjeżdżać z rampy na pełnej szybkości i dostać przypadkowo kamieniem. Nie wiedzieliśmy też, jak zareagowałby motor, gdybym skoczył w dziwny sposób.. Miałem jakieś sześć sekund po opuszczeniu rampy, by otworzyć spadochron, jednocześnie musiałem uważać, by nie zaplątać go w motor. Jeśli tak by się stało, sytuacja mogłaby zakończyć się tragicznie.

Zobaczcie filmik z planu, gdy trenowano kręcenie tej sekwencji.

Mission: Impossible 7 - premiera w 2022 roku.