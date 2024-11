Polska premiera realme GT 7 Pro: nowy flagowiec z przełomowymi technologiami

fot. naEKRANIE

Dziś, czyli 26 listopada 2024, odbyło się wydarzenie, podczas którego realme oficjalnie wprowadziło do Polski swój najnowszy flagowy smartfon – realme GT 7 Pro. To pierwszy w Europie model z najnowszym procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Elite, który zapewnia niesamowitą wydajność i zaawansowane funkcje oparte na sztucznej inteligencji. GT 7 Pro osiąga 3 miliony punktów w benchmarku AnTuTu, co sprawia, że zostawia konkurencję, w tym iPhone’a 16 Pro Max, w tyle.

fot. naEKRANIE

Wyjątkowy design inspirowany eksploracją kosmosu

Smartfon ma poczwórnie zakrzywiony ekran i elegancką ramkę z aluminium klasy lotniczej, która zapewnia trwałość i wygodę użytkowania. Nowy smartfon dostępny jest w dwóch kolorach – pomarańczowym (Mars Orange) i szarym (Galaxy Grey) – łączących nowoczesny styl z nutą kosmicznej tajemnicy, co sprawia, że wyróżnia się wśród konkurencji. Zwłaszcza pomarańczowy realme GT 7 Pro zachwyca odważnym designem inspirowanym Czerwoną Planetą.

Niesamowita wydajność i zdjęcia podwodne

realme GT 7 Pro to pierwszy smartfon, który umożliwia robienie zdjęć pod wodą na głębokości do 2 metrów przez 30 minut. To idealna opcja dla miłośników wodnych przygód! Dzięki obiektywowi peryskopowemu Sony IMX882 i 3-krotnemu zoomowi optycznemu, zdjęcia wychodzą świetnie w każdych warunkach.

Smartfon ma też mnóstwo trybów wspieranych przez sztuczną inteligencję, takich jak szybka migawka AI, która ułatwia robienie zdjęć dynamicznych scen, oraz tryb nocny AI, który sprawia, że zdjęcia w ciemności wyglądają rewelacyjnie.

fot. realme

Superjasny wyświetlacz i długie działanie na baterii

GT 7 Pro jest wyposażony w 6,78-calowy wyświetlacz Eco² OLED PLUS, opracowany we współpracy z Samsung Display. Dzięki maksymalnej jasności aż 6500 nitów i obsłudze HDR10+, ekran wygląda niesamowicie nawet w pełnym słońcu. Bateria o pojemności aż 6500 mAh z ładowaniem SUPERVOOC 120 W pozwala naładować telefon do 50% w zaledwie 13 minut, a do pełna w 37 minut – to naprawdę turboładowanie!

fot. naEKRANIE

Nowe funkcje AI w realme UI 6.0

realme GT 7 Pro wprowadza realme UI 6.0 z nowymi funkcjami AI, takimi jak Szkicownik AI, który przekształca proste rysunki w szczegółowe obrazy, oraz Superrozdzielczość AI w grach, poprawiającą grafikę do rozdzielczości 1,5K, aby gry były jeszcze bardziej wciągające.

fot. realme

Promocyjne ceny

Do 15 grudnia realme GT 7 Pro dostępny jest w specjalnej ofercie na start sprzedaży. Superszybki flagowiec kosztuje jedyne 3699 zł za wersję 12 GB / 256 GB oraz 3999 zł za wersję 12 GB / 512 GB. Po zakończeniu promocji ceny wzrosną odpowiednio do 4499 zł i 4799 zł. Topowy smartfon realme można już kupić w popularnych sieciach sklepów z elektroniką oraz u operatorów sieci komórkowych.