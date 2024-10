Conor McGregor przetarł szlak. Inny mistrz UFC może zadebiutować w filmie Onslaught

fot. UFC

Onslaught będzie nowym filmem Adama Wingarda, który robi sobie przerwę od Godzilli i King Konga. W jego produkcji wystąpi Adria Arjona. Aktorka wcieli się w postać matki, która posiada bardzo konkretny i specyficzny zestaw umiejętności. Ma on pomóc w obronie jej bliskich po tym, jak nieznane zagrożenie uciekło z tajnej bazy wojskowej.

The Hollywood Reporter informuje o nowym nazwisku w obsadzie. W złoczyńcę zwanego The Butcher, czyli Rzeźnik, miałby się wcielić mistrz UFC Alex Pereira. To byłaby jego pierwsza rola aktorska. Nie jest jednak pierwszym zawodnikiem UFC, który pojawia się w kinowej produkcji. Wcześniej na ekranie widzieliśmy Conora McGregora w filmie Road House, gdzie również wcielał się w antagonistę.

THR raportuje, że umiejętności Pereiry będą przydatne do odegrania jego postaci.

Onslaught - co wiadomo?

Adam Wingard będzie reżyserować na podstawie scenariusza napisanego przez siebie i swojego współpracownika Simona Barretta, z którym zrealizował dwa inne filmy, czyli Następny jesteś ty oraz Gość. Nowa produkcja reżysera określana jest jako dziwaczne i szalone połączenie horroru, thrilleru i filmu akcji. W sieci brak na ten moment szczegółów odnośnie fabuły.

A24 w wyścigu o prawa do produkcji pokonało kilka innych wytwórni filmowych. To pokazuje w jaki sposób studio urosło na rynku i jest w stanie konkurować o kolejne produkcje z innymi gigantami.