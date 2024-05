Godzilla i Kong 2 bez reżysera. Dlaczego Adam Wingard nie powróci?

fot. materiały prasowe

Adam Wingard wyreżyserował dwa filmy MonsterVerse - Godzilla kontra Kong oraz Godzilla i Kong: Nowe imperium. Ten drugi z 2024 roku zebrał do tej pory 564 milionów dolarów i zaraz stanie się najbardziej dochodową odsłoną serii. Musi pobić Kong: Wyspa czaszki, który ma 568 mln dolarów. Według The Hollywood Reporter i ich niezawodnych źródeł, Adam Wingard nie zajmie się kontynuacją pomimo tego, że miał pomysły i był na to otwarty.

Godzilla i Kong 2 bez reżysera

Według informatorów portalu Adam Wingard i studio Legendary Pictures rozstali się polubownie, a powodem rezygnacji jest zwyczajnie złe wyczucie czasu. Legendary Pictures chce, by wstępne prace nad sequelem ruszyły od razu, a Wingard podczas wywiadów zapowiadał, że musi zrobić sobie przerwę i ogłosił film akcji Onslaught. Jako że nie miał kontraktu z Legendary na kontynuację, umowa z A24 na tę produkcję zobowiązuje go do startu zdjęć jesienią 2024 roku. Drzwi jednak pozostają otwarte, by Wingard wrócił w przyszłości i stworzył inny film o potworach. Na razie nie wiadomo, kto go zastąpi.

Kontynuacja ma scenarzystą w osobie Dave'a Callahama (Shang-Chi), który już na podstawie opracowanych pomysłów tworzy pierwszą wersję tekstu. Na razie nie wiadomo, co zobaczymy w filmie.