Mitch Drain opowiada o pracy nad efektami specjalnymi do Agentów T.A.R.C.Z.Y. w czasie pandemii

fot. materiały prasowe

Pandemia wymusiła na branży kreatywnej zmianę metod pracy. Aby ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, wielu pracowników zostało oddelegowanych do własnych domów, które zamienili w tymczasowe biura. Mitch Drain z firmy Digital Domain postanowił podzielić się z redakcją ComicBook swoimi wrażeniami z takiego modelu pracy.

Zespół Digital Domain był odpowiedzialny za realizację wielu efektów specjalnych na potrzeby ostatniego sezonu Agentów T.A.R.C.Z.Y. Drain przybliżył, w jaki sposób udało się zrealizować to zadanie w trybie zdalnym:

Muszę przyznać, że w przypadku Digital Domain cały proces przebiegał niesamowicie transparentnie. Po raz ostatni pojawiliśmy się w biurze 13 marca, a 16 marca odpaliłem sprzęt w domu i wróciłem do pracy. Dla mnie oraz dla klientów, nie mogę mówić w imieniu innych artystów oraz managerów, był to niezwykle transparentny proces. Były dobre i złe strony. Mam na myśli to, że mogłem nawiązywać interakcję z ludźmi tak, jak robimy to w tej chwili [za pośrednictwem Zooma przyp. red.] i to zawsze było świetne. Jednak nic nie zastąpi możliwości zasiadania naprzeciwko artysty, pracy w cztery oczy, twarzą w twarz.

Według Draina pewnym dyskomfortem był także brak możliwości śledzenia postępów w sali projekcyjnej. W przypadku produkcji tak naszpikowanych efektami specjalnymi monitorowanie zmian na dużym ekranie może ułatwić pracę, gdyż artyści oglądają film takim, jakim zobaczy go odbiorca.

Jasne, w przypadku pracy z domu, jeśli DD chciałoby wysłać mi 70-calowy telewizor, myślę, że zamontowałbym go w moim biurze. Zamiast niego pracuję na monitorach komputerowych i to za ich pośrednictwem mogę oceniać moją pracę. Brakuje mi możliwości zobaczenia materiału w większe, największej skali. Ale muszę przyznać, że w miarę oswajania się z nowym trybem pracy jestem przekonany, że mógłbym w miarę potrzeb jeździć do studia, aby wejść do sali projekcyjnej i w ten sposób oceniać moją pracę. Istnieją rozwiązania tych wszystkich problemów.

Na poniższym materiale można zobaczyć, jak zespół Digital Domain poradził sobie z realizacją efektów specjalnych na potrzeby Agentów T.A.R.C.Z.Y. pracując w trybie zdalnym: