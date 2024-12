Młody Dexter Morgan i czyjaś ręka. Nowy plakat Grzechu pierworodnego

fot. SkyShowtime

Reklama

Nowy plakat serialu Dexter: Grzech pierworodny utrzymany jest w klimacie pierwowzoru, łącząc postać Dextera Morgana z jego charakterystycznym stylem – seryjnego mordercy, który zabija złych ludzi. Dodatkowo plakat stanowi bezpośrednie nawiązanie do grafiki promującej oryginalny serial. Zobaczcie oba plakaty poniżej.

Dexter: Grzech pierworodny – nowy plakat

W zwiastunie i innych materiałach promocyjnych twórcy sprawnie nawiązują do Dextera. Cała konwencja serialu wynika z wydarzeń z Dexter: New Blood. Po tym, jak Dexter Morgan został postrzelony przez swojego syna, karetka zabiera go na ostry dyżur. Jak widzimy w trailerze, Dexter opowiada widzom, że całe jego życie przeleciało mu przed oczami. Stąd wynikają wydarzenia prequela, w którym Michael C. Hall, oryginalny Dexter, pełni rolę narratora i wewnętrznego głosu bohatera.

Dexter: Original Sin - o czym jest serial?

Historia skupia się na Dexterze i rozgrywa się w 1991 roku w Miami. Jest on studentem, który zaczyna zmieniać się w zbierającego doświadczenie seryjnego mordercę. Kiedy jego krwiożercze żądze nie mogą być ignorowane, Dexter odnajduje spokój i zrozumienie w Harrym. Ten uczy młodego Morgana kodeksu, który ma mu pomóc znajdować i zabijać ludzi, którzy na to zasługują - jednocześnie unikać pojmania przez stróżów prawa. To dla młodego Dextera jest wyzwanie, bo zaczął staż na komendzie w policji w Miami.

Za sterami stoi Clyde Phillips, który pracował przy oryginalnym serialu. Premiera w USA odbędzie się 13 grudnia 2024 roku. W Polsce tytuł zadebiutuje na SkyShowtime, ale dopiero 30 stycznia 2025 roku. Na wstępie trzy odcinki, a kolejne co tydzień.