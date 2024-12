Kiedy 2. sezon serialu Zwerbowany?? Hit Netflixa ma datę premiery, zdjęcia i liczbę odcinków

Fot. Materiały prasowe

Na drugi sezon serialu Zwerbowany trzeba było długo czekać, ponieważ strajki aktorów i scenarzystów z 2023 roku znacznie opóźniły jego produkcję. Pierwszy sezon miał premierę prawie dwa lata temu, 16 grudnia 2022 roku. Drugi sezon zadebiutuje na Netflixie już 30 stycznia 2025 roku.

Zwerbowany – ile odcinków?

Jest jednak zaskakująca wiadomość dla fanów – drugi sezon będzie liczyć zaledwie sześć odcinków, o dwa mniej niż pierwsza seria.

Opublikowano pierwsze zdjęcia zapowiadające nowe przygody Owena Hendricksa, który zostaje wciągnięty w szpiegowską intrygę w Korei Południowej. Odkryje, że największe zagrożenie czai się w samym CIA. Większą rolę ma odegrać Maddie Hasson, która wciela się w Nichkę. Aktorka została awansowana do regularnej obsady serialu. Nie wiadomo, co z Max – nie widzimy jej na zdjęciach, a Laury Haddock brakuje w opisach obsady. Możliwe, że jest to celowe działanie, mające zachować tajemnicę dotyczącą zakończenia pierwszego sezonu.

W obsadzie są Noah Centineo, Aarti Mann, Colton Dunn, Fivel Stewart, Kristian Bruun, Kaylah Zander, Maddie Hasson, Angel Parker, Vondie Curtis-Hall, Young-Ah Kim, Felix Solis, James Purefoy, Do Hyun Shin, Sanghee Lee, Omar Maskati, Brooke Smith, Devika Bhise, Alana Hawley Purvis, Daniel Quincy Annoh, Jesse Collin oraz Nathan Fillion.