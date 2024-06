Mój własny wróg to kultowy film sci-fi. Twórca Picarda robi remake

fot. materiały prasowe

Jak donosi The Hollywood Reporter, Terry Matalas, twórca serialu 12 małp i świetnie ocenianego trzeciego sezonu Star Trek Picard, ma napisać scenariusz remake'u filmu science fiction Mój własny wróg. Na ten moment nie wiadomo, jaka jest jego wizja na adaptację tej historii. Projekt nie ma jeszcze reżysera.

Remake filmu Mój własny wróg

Przypomnijmy, że oryginał z 1985 roku był oparty na noweli autorstwa Barry'ego B. Longyeara. Została ona opublikowana w czasopiśmie o tematyce science fiction Isaaca Asimova w 1979 roku. Została ona wyróżniona nagrodą Nebula i doczekała się dwóch kontynuacji.

Film z 1985 roku był anglojęzycznym debiutem słynnego reżysera Wolfganga Peteresena. Przejął go po zwolnionym Richardzie Loncrainie. Musiał spędzić na planie dokrętek sporo czasu, co doprowadziło do zbyt dużego zwiększenia budżetu i tym samym też do klapy w box office.

Choć w momencie kinowej premiery film zebrał przeciętne recenzje, został doceniony po latach i osiągnął status kultowego.

Historia rozgrywa się w dalekiej przyszłości, w której ludzkość prowadzi wojnę z rasą pozaziemską przypominającą gady. Piloci dwóch zwaśnionych stron konfliktu rozbijają się na odizolowanej planecie. Pomimo wzajemnej nienawiści są zmuszeni odłożyć ją na bok, by przetrwać. Główne role grali Dennis Quaid i Louis Gossett Jr.

Oryginał z 1985 roku jest w Polsce dostępny tylko w sklepie Amazona, w którym za dostęp do wersji cyfrowej trzeba zapłacić 54,99 zł.