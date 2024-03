Monkey Man - Dev Patel imponująco bije zbirów w kuchni. Tak walczy "hinduski John Wick"

fot. materiały prasowe

Monkey Man to film akcji, który pojawił się znikąd. Nie tylko Dev Patel imponuje w zapowiedziach fizyczną przemianą i wiarygodnością w scenach walk, to jeszcze aktor debiutuje tym jako reżyser. Pierwszy klip pokazują walkę ze zbirami w kuchni, w której bohater używa wszystkiego, by ich pokonać. Uwaga - przemoc jest dość obrazowa, więc materiał raczej dla widzów dorosłych.

Za choreografię scen walk odpowiada kaskader i aktor kina sztuk walki, Brahim Chab. Jest on głównie znany z pracy w Indiach, ale jako aktor walczył z takimi legendami na ekranie jak Jackie Chan, Donnie Yen czy Scott Adkins. Miał więc od kogo uczyć się tworzyć i kręcić sceny akcji. Po pierwszym zwiastunie Monkey Man sam Dev Patel został nazwany przez ludzi w mediach społecznościowych "hinduskim Johniem Wickiem".

Monkey Man - klip

Po latach tłumionej wściekłości, Kid (Patel) odkrywa sposób na infiltrację złowrogiej elity miasta. Gdy trauma z dzieciństwa powraca, jego dłonie pokryte tajemniczymi bliznami rozpoczynają eksplozywną kampanię zemsty, aby wyrównać rachunki z mężczyznami, który odebrali mu wszystko.

Do obsady należą także Sharito Copley, Sobhita Dhulipala, Pitobash, Vipin Sharma, Ashwini Kalsekar, Adithi Kalkunte, Sikandar Kher oraz Makarand Deshpande.

Monkey Man - premiera na świecie 5 kwietnia. Data w Polsce nie jest znana.