Pierwsze odcinki Andora dostępne za darmo. Gdzie obejrzeć?

Z okazji nadchodzącego 2. sezonu Andora Disney+ przychodzi z prezentem dla fanów Star Wars. Pierwsze trzy odcinki serialu są już dostępne do obejrzenia na kanale YouTube. Możecie je zobaczyć poniżej - ostrzegamy jednak, że dostępne są napisy wyłącznie w języku angielskim. Czwartym klipem w galerii jest podsumowanie wydarzeń, które miały miejsce w całym 1. sezonie. Został on udostępniony na oficjalnym kanale Star Wars. Zachęcamy do obejrzenia!

Andor - pierwsze trzy odcinki i podsumowanie 1. sezonu [WIDEO]

Andor - S1E1

Andor - co wiadomo o 2. sezonie?

Drugi sezon Andora jest ostatnim, a finałowe sekundy wprowadzą bezpośrednio do wydarzeń z filmu Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie. Historia opowiadana jest w czterech trzyodcinkowych aktach i tak będzie też emitowana w Disney+ – partiami po trzy odcinki. Każdy akt to jeden rok z życia Cassiana Andora i walki Rebelii przeciwko Imperium. W serialu zobaczymy m.in. kluczowe wydarzenie, które odbije się echem w całej galaktyce. W kanonie znane jest jako Masakra na Ghorman.

Premiera 2. sezonu Andora została zaplanowana na 22 kwietnia 2025 roku na Disney+.

