John Francis Daley i Jonathan Goldstein napiszą film na podstawie gry planszowej Monopoly. Za projekt odpowiada Lionsgate. Producentami są Hasbro Entertainment, które współpracowało z duetem przy Dungeons & Dragons: Złodziejski honor, a także LuckyChap, które dało widzom kinowy hit Barbie.

Monopoly - nadchodzi filmowa adaptacja

Lionsgate od dawna próbuje stworzyć film na podstawie Monopoly. W pewnym momencie powstała nawet wersja projektu, którą miał wyreżyserować Tim Story, a główną rolę zagrać Kevin Hart. To jednak już przeszłość. Od teraz to John Francis Daley i Jonathan Goldstein będą odpowiedzialni za przeniesienie gry planszowej na duży ekran.

Monopoly zostało opatentowane w 1935 roku i do dzisiaj cieszy się ogromną popularnością. Sprzedano prawie miliard egzemplarzy gry i zapewne niemal tyle samo kłótni wybuchło na jej temat, ponieważ rozgrywka jest niezwykle emocjonująca. W skrócie polega na kupowaniu nieruchomości i zarabianiu na tym. Niczym w prawdziwym świecie, zabawa grozi bankructwem. Gracze mogą również trafić do więzienia. Co ciekawe, wczesna wersja gry (The Landlord’s Game) miała charakter dydaktyczny – była protestem przeciwko kapitalizmowi i miała pokazywać szkodliwy wpływ monopolu w gospodarce.

Na razie nic więcej nie wiadomo o adaptacji gry Monopoly. Będziemy was informować o aktualizacjach na bieżąco.

Monopoly - edycja z Wiedźminem

Na przestrzeni lat powstało wiele różnych wersji Monopoly. Jedna z nich została zainspirowana naszym polskim Wiedźminem. Zobaczcie sami, jak wygląda: