Monster Hunter - aktor i reżyser przepraszają po wycofaniu filmu z kin w Chinach

materiały prasowe

Monster Hunter to napakowany akcją filmu fantasy luźno oparty na serii gier pod tym samym tytułem. Fabuła kinowej produkcji skupia się na oddziale żołnierzy ONZ, który przez tajemniczy portal przenosi się do alternatywnego wymiaru. Muszą przeżyć w nieznanym i wrogim świecie pełnym przerażających potworów, ale ich głównym celem jest obrona portalu, by te monstra nie przedostały się na Ziemię.

Film wreszcie zadebiutował w Chinach, ale po jednym dniu zdecydowano się na wycofanie produkcji z kinowych repertuarów. Powodem była trwająca 10-sekund scena, w której bohater grany przez Jin Au-Yeung wypowiada słowa "Look at my knees. What kind of knees are these? Chinese". Słowa te wywołały kontrowersję i uznane zostały za obraźliwe.

Reżyser widowiska Paul Anderson zapowiedział, że scena zostanie usunięta z filmu, ale nie ma na ten moment decyzji o powrocie widowiska od kin w Chinach. To byłaby ogromna szkoda dla producentów, którzy bardzo liczyli na azjatycki rynek, na którym ekranizacje gier dobrze się sprzedają. Zwłaszcza biorąc pod uwagę trudne czasy spowodowane pandemią koronawirusa. W specjalnym oświadczeniu reżyser przeprasza wszystkich, którzy mogli zostać urażeni słowami wypowiedzianymi przez bohatera filmu. Nie to było ich intencją. Także Au-Yeung na swoim Instagramie opublikował przeprosiny zwracając uwagę, że wypowiedziane słowa nie miały na celu nikogo obrazić i dodał, że nie zapomniał o swoich korzeniach i zawsze będzie dumny ze swojego dziedzictwa. W jego obronie stanęła Milla Jovovich, grająca główną rolę w filmie. Poniżej możecie zobaczyć pełne oświadczenie aktora:

Zobacz także:

Film trafi do kin w USA 18 grudnia.