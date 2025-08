Kiedy premiera Czarnej Pantery 3? Według plotki na film jeszcze poczekamy

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Od jakiegoś czasu wiadomo, że Ryan Coogler pracuje nad zwieńczeniem swojej trylogii o Czarnej Panterze dla Marvel Studios. Pierwsza część okazała się ogromnym sukcesem, ale druga mierzyła się z ogromnym problemem po śmierci Chadwicka Bosemana. Mimo konieczności przebudowania scenariusza, kontynuacja również przypadła do gustu krytyków i publiczności i jest oceniana jako jeden z najlepszych filmów MCU po Avengers: Koniec gry.

Jakiś czas temu pojawiły się spekulacje, iż Coogler pracuje już nad kolejną częścią, a jego pomysły rzekomo bardzo się spodobały producentom z ramienia Marvel Studios. Dziś poznaliśmy potencjalną premierę Czarnej Pantery 3 w oparciu o informacje, które posiada Jeff Sneider, znany i raczej rzetelny scooper, którego doniesienia często się sprawdzały. Jego zdaniem poczekamy jeszcze kilka dobrych lat na kolejny film z tym superbohaterem.

Luty 2028 - wtedy pojawi się Czarna Pantera 3. - powiedział informator w trakcie podcastu The Hot Mic. - Produkcja wystartuje w połowie 2027 roku, a w kinach pojawi się w lutym 2028.

To by pasowało, ponieważ Marvel zawczasu zarezerwował sobie 18 lutego 2028 roku na niezatytułowany film. Jeśli doniesienia Sneidera są prawdziwe, to będzie to właśnie Czarna Pantera 3. Na razie nie wiadomo, kto będzie pełnić rolę głównego bohatera. Spekuluje się, że może to być dorosły syn T'Challi, którego poznaliśmy pod koniec 2. części. Inna opcja mówi o zamienniku z innego uniwersum, którego poznamy w nadchodzących filmach o Avengers.

