Żywot Briana - Monty Python nie usunie "transfobicznej" sceny z teatralnej adaptacji. Cleese: "Nagle kogoś obraża?"

Cinema International Corporation

W weekend pojawiły się doniesienia, że członek legendarnej grupy Monty Pythona, John Cleese, zamierza usunąć z szykowanej przez siebie w Wielkiej Brytanii teatralnej adaptacji filmu Żywot Briana kontrowersyjną scenę "Loretta". Komik i aktor miałby to zrobić pod wpływem nacisków członków obsady i opinii publicznej, którzy rzekomo zarzucali rzeczonej sekwencji transfobiczny przekaz. Cleese zdążył już zaprzeczyć tym pogłoskom, twardo wyrażając swoje stanowisko.

W słynnej produkcji Żywot Briana z 1979 roku pojawia się scena przedstawiająca portretowanego przez Erica Idle'a mężczyznę o imieniu Stan, który stwierdza, że chce być kobietą i zajść w ciążę - postać wybiera nawet swoje nowe imię, Loretta. Później bohater deklaruje, że taki obrót spraw jest "symboliczny dla naszych zmagań z opresją", a prawo do wybrania sobie płci ma być "niezbywalnym prawem każdego mężczyzny". Spójrzcie sami:

W obecnej rzeczywistości społeczno-politycznej sekwencja ta wzbudza zdecydowanie więcej kontrowersji niż wtedy, gdy film wchodził na ekrany kin. To dlatego, jak raportował Daily Mail, Cleese miał zostać poinstruowany przez innych aktorów w trakcie czytania scenariusza, że "nie pasuje ona do dzisiejszych czasów". Komik postanowił odnieść się co całej sprawy we wpisie na Twitterze:

Mamy tu więc scenę, na którą przez 40 lat nie było żadnej skargi, o której mógłbym słyszeć - i nagle nie możemy jej przedstawić, bo zaczęłaby obrażać ludzi. Co w ogóle można z tego wywnioskować?

Cleese dodał:

Kilka dni temu rozmawiałem z publicznością poza Londynem. Powiedziałem ludziom, że szykuję nową wersję Żywotu Briana, która będzie sztuką teatralną a nie musicalem. Dodałem, że rok temu odbyliśmy w Nowym Jorku czytanie wstępnej wersji scenariusza i wszyscy aktorzy - w tym kilku zdobywców nagrody Tony - zdecydowanie doradzili mi, abym usunął scenę z Lorettą (to stąd wzięły się medialne doniesienia o cenzurze sztuki teatralnej - przyp. aut.). Oczywiście, że nie mam zamiaru tego zrobić.

